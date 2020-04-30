Замначальника МЧС по КБР назначили врио главы управления по Ингушетии

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Должность временно исполняющего обязанности руководителя главного управления МЧС по Ингушетии занял Вячеслав Борисов, который до этого являлся заместителем начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Приказом министра МЧС России временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС РФ по Ингушетии назначен полковник внутренней службы Вячеслав Борисов", - говорится в сообщении.

Борисов является уроженцем Кабардино-Балкарии, с 2014 года занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по Государственной противопожарной службе).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления, занимавший ранее должность руководителя ведомства генерал-майор Руслан Колоев вышел на пенсию.