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Кризис на Украине
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Лавров: выполнен только один пункт из 9 решений саммита "нормандской четверки" в Париже

Прогресс в согласовании конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство отсутствует, отметил глава российского МИД

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Главы МИД нормандского формата подтвердили выполнение только одного из девяти пунктов решений саммита в Париже. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам видеоконференции глав МИД "нормандской четверки".

"Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита нормандского формата выполнено, да и то частично, только одно - имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялось в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском", - сказал министр.

Очередной саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоится через четыре месяца - в апреле.

Согласование "формулы Штайнмайера"

Прогресс в согласовании конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство отсутствует, заявил Лавров. "Нет прогресса и в согласовании с Донецком и Луганском конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. "Формула Штайнмайера", напоминаю, касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса", - сказал он.

Российская сторона напомнила о том, что закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, является приоритетной задачей в рамках урегулирования конфликта, сказал министр. "Мы напомнили, что ключевым положением минских договоренностей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Это и цель, и основа урегулирования конфликта", - сказал он.

По его словам, продвижение на этом треке создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, включая безопасность, социально-экономические и гуманитарные вопросы.

"К сожалению, пока здесь похвастаться нечем. Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров сообщил, что Россия в очередной раз призвала коллег по нормандскому формату "оказать воздействие на усилия контактной группы по выполнению это призыва парижского саммита".

Меры в поддержку перемирия

Россия, Франция и ФРГ призвали Киев, Донецк и Луганск принять дополнительные меры в поддержку режима прекращения огня, которое не соблюдается,  заявил Лавров. "В Париже была заявлена приверженность наших лидеров полной реализации режима прекращения огня. Пока, к сожалению, добиться ощутимых результатов и здесь не удается. Было объявлено бессрочное перемирие в июле 2019 года, оно не соблюдается, есть жертвы среди мирного населения", - указал министр.

"Мы сегодня призвали Киев, Донецк и Луганск принять в Контактной группе дополнительные меры в поддержку перемирия", - подчеркнул Лавров.

Обмен пленными

Главы МИД РФ, Украины, Франции и ФРГ обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами в Донбассе, сообщил Лавров.

"Там сейчас идет процесс выработки последовательности шагов, потому что, как вы знаете, минские договоренности предполагают обмен всех на всех, а в практическом плане выяснилось, что сначала нужно всех установить, прежде чем всех обменивать", - отметил он.

Выплата пенсий в Донбассе

Россия вместе с Германией и Францией призвала контактную группу активнее и эффективнее заняться вопросом восстановления выплаты пенсий в Донбассе. "Сегодня говорили и о гуманитарных проблемах. И по предложению наших немецких и французских коллег мы призвали Контактную группу к тому, чтобы она поактивнее и поэффективнее рассматривала вопрос восстановления выплаты пенсий на территории Донбасса и рассматривала другие вопросы, касающиеся гуманитарного положения дел на этих территориях", - сказал Лавров.

СММ ОБСЕ в Донбассе

Требования для сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине со стороны Донецка и Луганска из-за коронавируса не означают запрет доступа в Донбасс, заявил Лавров.

"Никакого решения, никакого блокирования доступа СММ в Донбасс не существует. Существует высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему, но, подчеркну еще раз, и правила ОБСЕ для всех своих полевых миссий, и действия государств, которые делегировали своих граждан в миссию ОБСЕ, а теперь отзывают их оттуда, подтверждают, что никакого здесь ущемления полномочий этой миссии не существует", - сказал министр.

Он также отметил, что Россия призвала представителей ОБСЕ, работающих над урегулированием в Донбассе, проявлять максимальную беспристрастность, необходимую для деэскалации конфликта. "Мы призвали и представителей ОБСЕ в контактной группе [по урегулированию на юго-востоке Украины] и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ [на Украине] максимально добросовестно выполнять свой мандат, проявлять беспристрастность, объективность, - сказал Лавров.- Это все необходимо для продвижения в направлении урегулирования внутриукраинского конфликта".

Россия, по словам министра, вновь подчеркнула необходимость неукоснительного соблюдения Минских соглашений, а также налаживания прямого диалога между сторонами конфликта.

"Рассчитываем, что сегодняшние переговоры были полезными, что те призывы, которые мы адресовали участникам Контактной группы будут услышаны и получат конструктивную реакцию", - резюмировал глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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