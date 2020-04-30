Лавров: Россия ожидает от Чехии реакции на обращение в связи с демонтажом памятника Коневу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу". "Если чешская сторона, наши чешские коллеги подтвердили, что этот договор для них во всех своих пунктах продолжает быть обязательным, то мы от них ожидаем реакции на наше настоятельное предложение начать предметный разговор о том, почему данный пункт этого договора был грубо нарушен, о том, как это нарушение исправить. Мы такое предложение сделали, ожидаем ответа", - сказал министр.

Он указал, что именно на этот документ чешские власти ссылались, заявляя об обязательствах стран не вмешиваться во внутренние дела друг друга после того, как МИД РФ указал на ряд недостоверных публикаций в прессе Чехии. Лавров отметил, что тем самым чехи подчеркивают, что это соглашение не утратило силу.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".