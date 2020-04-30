Миронов предложил отложить поправки в закон о полномочиях полиции до завершения пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительственные поправки о расширении полномочий полиции должны пройти широкую общественную и парламентскую дискуссию, их нельзя рассматривать в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в ходе видеоконференции с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в кабмине подготовили поправки к закону "О полиции", расширяющие полномочия правоохранителей. В частности, планируется разрешить полицейским вскрывать машины для спасения граждан или оцеплять дома и прочие территории, если это поможет предотвратить преступление, а в оцепленной зоне досматривать граждан. Кроме того, полицейские смогут применять огнестрельное оружие, если злоумышленник попытается к нему прикоснуться при задержании или какими-либо действиями покажет, что собирается напасть на сотрудника.

"Мы с коллегами по фракции внимательно изучим этот законопроект, в первую очередь с точки зрения соблюдения прав граждан. Но в целом мы с осторожностью относимся к таким предложениям, не считаем необходимым рассматривать их именно сейчас, - цитирует Миронова его пресс-служба. - Эти поправки разрабатывались МВД еще в 2018 году, задолго до пандемии, они не связаны напрямую с текущей ситуацией. Нет необходимости в их экстренном рассмотрении и принятии под шумок коронавируса".

По его словам, такие инициативы должны обязательно проходить процедуру широкого общественного и парламентского обсуждения. "Пандемия не должна становиться поводом для превращения страны в полицейское государство", - уверен депутат.

Москалькова в свою очередь отметила, что "к подобным мерам нужно подходить очень аккуратно". Она также сообщила, что в аппарат федерального омбудсмена сейчас поступают обращения от сотрудников полиции, испытывающих сложности с применением санкций к нарушителям режима самоизоляции.