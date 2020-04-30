Лавров назвал немыслимой историю о россиянине, якобы провезшем рицин в Чехию

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. История о якобы прибывшем в начале апреля в Прагу российском дипломате, который намеревался отравить чешских чиновников, ответственных за демонтаж памятника маршалу СССР Ивану Коневу, не соотносится со здравым смыслом. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, невозможно поверить в то, что человека, у которого обнаружили яд, могли беспрепятственно пропустить в страну, как следует из недостоверных публикаций.

"Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как вы пропустили этого человека? И как вы позволяете ему продолжать находиться на вашей территории. Это просто, по-моему, немыслимо", - сказал министр, комментируя информацию чешского издания Respekt, в которой говорилось о попытке российского гражданина совершить покушение на муниципальных чиновников Праги с использованием смертельного яда - рицина.

"Ну кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и будет верить в эти все измышления?" - задался вопросом Лавров. Он подчеркнул, что никто из сотрудников посольства не приезжал в Прагу в этот период.

"И меня поражает, как некоторые наши средства массовой информации публикуют соответствующие материалы с явным расчетом на то, что эти вот оценки, которые они берут из чешской прессы и из ряда других западных публикаций будут иметь воздействие на общественное мнение", - добавил глава МИД. Он также заявил, что не знает, чем может закончиться эта информационная кампания.

Ранее посольство РФ в Праге направило в МИД Чехии дипломатическую ноту, указав на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок в чешском медиапространстве на Россию и ее диппредставительство. Обращение российских дипломатов касалось публикации журнала Respekt.