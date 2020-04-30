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МИД России обеспокоен вспышками напряженности в районах границы Турции и Сирии

Теракт в Африне подтверждает безальтернативность борьбы с террористами в Сирии, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия обеспокоена напряженностью, периодически возникающей в районах турецко-сирийской границы, контролируемых Анкарой. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"С обеспокоенностью воспринимаем периодические вспышки напряженности в районах сирийско-турецкой границы, в настоящее время находящихся под контролем Анкары", - указала она.

28 апреля в городе Африн на северо-западе провинции Алеппо произошел взрыв, жертвами которого, по последним данным, стали 40 человек, включая 11 детей, еще 47 человек получили ранения. Минобороны Турции выступило с утверждением, что за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана и курдские отряды "Сил народной самообороны".

"Решительно осуждаем террористические атаки, жертвами которых становятся мирные жители. В этой связи вновь подчеркиваем безальтернативность продолжения борьбы с террористами в Сирии, признанными таковыми СБ ООН", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что речь идет о территории Сирии, которая в конечном счете должна вернуться под контроль Дамаска. "Убеждены, что установление прочной и долгосрочной стабильности и безопасности в районе сирийско-турецкой границы и в стране в целом возможно только на основе восстановления ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - добавила она.

Населенный курдами Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. Он был оккупирован турецкими войсками в марте 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских отрядов.

Теги
СирияТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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