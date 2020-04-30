Постпред России при ОБСЕ сообщил о применении Украиной противопехотных мин в Донбассе

ВЕНА, 30 апреля. /ТАСС/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заметили на блокпосту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе противопехотные мины, хотя представитель Киева заявлял об их уничтожении. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации в Вене.

"Уважаемый постпред Украины, выступая в постсовете, неоднократно заверял, что ВСУ не используют в Донбассе противопехотные мины, да и вообще Киев, мол, уничтожил все их запасы. Как показывают отчеты СММ, реальность отличается. 24 апреля на окраине Попасной в Луганской области на блокпосту вооруженных сил Украины наблюдатели СММ заметили четыре ящика с противопехотными минами "МОН-90", - проинформировал Лукашевич.

По его словам, становится понятно, почему киевские переговорщики в контактной группе тормозят разработку обновленного плана разминирования, срывая таким образом соответствующее решение "нормандского саммита" в Париже 9 декабря 2019 года. "Анализ данных из докладов миссии свидетельствует, что формальное участие в Конвенции о запрете противопехотных мин от 1997 года не мешает Киеву применять их в Донбассе. Кстати, участники конвенции неоднократно указывали на несоблюдение Киевом обязательств по уничтожению мин", - подчеркнул постпред России.