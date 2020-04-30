Саратовский министр Олеся Горячева уволилась после истории с закупкой масок по 425 рублей

"Постановлением губернатора области... от 30 апреля 2020 года Горячева Олеся Викторовна освобождена от должности министра Саратовской области - руководителя аппарата губернатора Саратовской области по собственной инициативе", - говорится в сообщении.

САРАТОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев освободил от должности министра области - руководителя аппарата губернатора Олесю Горячеву, она уволилась по собственному желанию, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

По данным регионального издания "Взгляд-инфо", отставка состоялась после истории с закупкой китайских средств индивидуальной защиты (СИЗ) для саратовских медиков. Подведомственное областному правительству учреждение "Саратовский аптечный склад" собиралось приобрести средства индивидуальной защиты на сумму более 43 млн рублей, в числе которых медицинские одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку. Директор аптечного склада Сергей Горячев является мужем Олеси Горячевой, утверждает издание.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру области с просьбой проверить информацию о закупке, после чего в областном Минздраве сообщили, что договор расторгнут, а директор склада отстранен от работы.

В пресс-службе областного правительства сообщили ТАСС, что Олеся Горячева не была связана с закупками. "Она никак не была связана с закупками" - сказали в пресс службе.

Вице-губернатор региона Александр Стрелюхин в среду сообщил, что на территории Саратовской области вводится обязательный масочный режим. Маски необходимо будет использовать при нахождении на улицах, в общественных местах и в транспорте. По оперативным данным штаба при правительстве Саратовской области, в регионе за последние сутки лабораторно подтверждены еще 46 случаев заражения коронавирусом. Всего в области на данный момент 438 зараженных.