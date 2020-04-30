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Власти РФ удивлены, что в Молдавии усмотрели политическую подоплеку в российском кредите

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что переговоры о займе были инициированы молдавской стороной, в частности из-за заморозки ранее обещанных кредитов Молдавии со стороны международных структур

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия удивлена, что некоторые молдавские политики видят политический подтекст в выделении Москвой Кишиневу кредита на €200 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Вызывает недоумение реакция, которую вызвало в определенных политических кругах Кишинева соглашение о предоставлении Молдавии российского кредита на сумму €200 млн, - отметили в министерстве. - <...> Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплеку в искреннем желании России помочь народу Молдавии в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей. Они называют соглашение непрозрачным и кабальным".

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что переговоры о займе были инициированы молдавской стороной, в частности из-за заморозки ранее обещанных кредитов Молдавии со стороны международных структур.

"Предоставляя кредит, Россия не обусловливает это никакими требованиями. Напротив, аналогичные соглашения Молдавии с ЕС заключаются на определенных условиях, - подчеркнули российские дипломаты. - Например, меморандум от 23 ноября 2017 года о выделении Кишиневу €100 млн содержал конкретные обязательства Молдавии по продвижению реформ и встраиванию норм ЕС в национальное законодательство".

Как обратили внимание в Москве, содействие Кишиневу с российской стороны является открытым и искренним. В МИД РФ напомнили, что с российской стороны все необходимые процедуры для выделения кредита завершены.

"Надеемся, что полученные от российской стороны средства помогут решению проблем, с которыми Молдавия в настоящее время сталкивается, в том числе по преодолению последствий коронавирусной пандемии", - говорится в комментарии.

История вопроса

Парламент Молдавии 23 апреля одобрил пакет экономических мер по поддержке населения на фоне кризиса из-за коронавируса. Также из-за пандемии был пересмотрен госбюджет на 2020 год, дефицит в $900 миллионов планируют компенсировать в том числе за счет кредита от РФ. Однако Конституционный суд (КС) по требованию оппозиции приостановил вступление в силу как пакета экономических мер, так и закона о получении республикой кредита от России в размере €200 миллионов, пока не будет дана оценка соответствия их основному закону страны.

Заседание КС по этому вопросу назначено на 7 мая.

Теги
РоссияМолдавия
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