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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин назначил Белоусова и.о. главы кабмина на время болезни Мишустина

Премьер-министр ранее сообщил, что заразился коронавирусом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова исполнение обязанностей главы правительства России в связи с тем, что у Михаила Мишустина подтвердился коронавирус.

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"Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.", - говорится в указе президента, текст которого опубликован пресс-службой Кремля. Указ вступил в силу со дня подписания. Согласно документу, решение принято "в целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти" и на основании статьи 8 закона о правительстве РФ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин доложил главе государства по видеосвязи, что заразился коронавирусом. "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам", - сказал Мишустин, предложив временно возложить исполнение своих обязанностей на Белоусова. Путин это предложение поддержал.

"Поправляйтесь как можно скорее", - пожелал президент премьеру, стукнув кулаком по столу. "Когда в больницу приедете - позвоните мне обязательно. Жду вашего звонка", - добавил Путин.

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил главу государства за поддержку и за добрые слова. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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