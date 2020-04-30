Главы МИД "четверки" призвали стороны конфликта в Донбассе к перемирию

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Главы МИД "нормандской четверки" провели в четверг в формате видеоконференции переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Главной целью этих контактов было дать оценку тому, как выполняются рекомендации парижского саммита "четверки", состоявшегося в декабре прошлого года, а также обсудить перспективы новой встречи лидеров нормандского формата.

Выступая по итогам видеоконференции перед журналистами, участники переговоров констатировали неудовлетворенность тем, как идет реализация достигнутых в Париже договоренностей, призвали стороны конфликта назначить дату прекращения огня и готовиться к дальнейшим обменам пленными, а также отметили необходимость продолжить контакты на уровне МИД, признав отсутствие пока что условий для проведения нового саммита "четверки".

При этом в очередной раз обозначилось и главное расхождение в позициях Москвы и Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в преддверии переговоров предупреждал о том, что предстоит "большая битва" за то, чтобы "заставить Киев, Берлин и Париж говорить о том, почему не выполняются политические вопросы французского саммита".

В четверг глава российского МИД напомнил, что политические аспекты урегулирования являются ключевыми. По словам министра, продвижение на этом треке создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, включая безопасность, социально-экономические и гуманитарные вопросы. "Мы напомнили, что ключевым положением минских договоренностей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Это и цель, и основа урегулирования конфликта", - сказал он. "К сожалению, здесь похвастаться нечем. Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе", - подчеркнул глава МИД РФ.

Российский министр также указал, что прогресс в согласовании конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство отсутствует. "Нет прогресса и в согласовании с Донецком и Луганском конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. "Формула Штайнмайера", напоминаю, касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса", - напомнил он.

В свою очередь глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вести диалог об урегулировании конфликта в Донбассе с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, мы даже стремимся к нему. Но мы не должны говорить с незаконными формированиями", - сказал он. По словам Кулебы, Украина "готова к диалогу по любым чувствительным вопросам, но не будет пересекать свои "красные линии".

При этом вопрос о создании в рамках политподгруппы минской контактной группы консультативного совета - новой платформы для диалога сторон конфликта - на видеоконференции сегодня не обсуждался. "Мой российский коллега затронул этот вопрос, - сказал Кулеба, - и довольно детально обозначил российскую позицию. Но мы этот вопрос не обсуждали".

В целом же атмосферу сегодняшней встречи в формате видеоконференции глава МИД Украины назвал "конструктивной и иногда напряженной". "Но мы двигались вперед", - убежден он.

Назначить дату перемирия

Главное внимание в ходе видеоконференции министры иностранных дел стран "нормандской четверки" уделили вопросам безопасности в Донбассе. Призыв к контактной группе договориться о прекращении огня и определить дату начала перемирия стал по итогам сегодняшних переговоров одной из немногих практических договоренностей.

"Мы достигли договоренности о том, что трехстороння контактная группа должна как можно скорее обсудить детали объявления всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - сообщил Дмитрий Кулеба.

В свою очередь Хайко Маас подчеркнул, что "достижение долгосрочного и всеобъемлющего перемирия" "остается самым важным". "Оно должно подлежать контролю, и для этого мы нуждаемся в СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - сказал глава МИД ФРГ.

Сергей Лавров, также сообщивший, что участники видеоконференции сегодня "призвали Киев, Донецк и Луганск принять в контактной группе дополнительные меры в поддержку перемирия", констатировал, что пока в этом направлении успехов немного.

"В Париже была заявлена приверженность наших лидеров полной реализации режима прекращения огня. Пока, к сожалению, добиться ощутимых результатов и здесь не удается. Было объявлено бессрочное перемирие в июле 2019 года, оно не соблюдается, есть жертвы среди мирного населения", - указал министр.

Он привел статистику Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в соответствии с которой с момента проведения саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года по 28 апреля текущего года территорию, контролируемую Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), Вооруженные силы Украины бомбили более 20 раз, тогда как ни один населенный пункт на подконтрольной Киеву территории ни разу не подвергался обстрелу. "Я думаю, эта статистика говорит сама за себя", - заметил он.

Лавров напомнил, что ранее СММ ОБСЕ предложила меры для поддержания перемирия, такие как публикация приказов о запрете ведения огня, запрещение наступательных операций, разведывательно-диверсионных операций, размещения тяжелых вооружений вблизи гражданских объектов. "Республики (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) с большей частью этих предложений были согласны, Киев пока уклоняется от того, чтобы подписаться под этим предложением ОБСЕ", - констатировал он.

Продолжить усилия по обмену пленными

Подводя итоги того, что сделано за тот период, что прошел с парижского саммита, Сергей Лавров подчеркнул, что единственным результатом стал проведенный сторонами конфликта обмен пленными.

"Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита нормандского формата выполнено, да и то частично, только одно - имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялись в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском", - сказал министр.

Главы МИД стран "нормандской четверки" сегодня единодушно отметили, что эти усилия нужно продолжить.

"Мы обсудили в том числе вопрос обмена пленными, - сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас. - Два обмена, осуществленные с декабря, очень радуют, но мы были едины во мнении, что срочно необходим новый прогресс в этой области. Нужно доказать, что за словами последуют дела".

Сергей Лавров в свою очередь пояснил, что именно затягивает эту работу. "Мы говорили сегодня о подготовке очередного обмена удерживаемыми лицами, - сказал он. - Там сейчас идет процесс выработки последовательности шагов, потому что, как вы знаете, минские договоренности предполагают обмен всех на всех, а в практическом плане выяснилось, что сначала нужно всех установить, прежде чем всех обменивать. Когда всех устанавливают, потом начинают выяснять, а хочет ли каждый из установленных обмениваться". При этом, продолжил министр, бывают случаи, когда люди предпочитают остаться там, где они сейчас находятся. "Но мы все-таки рассчитываем, что в этом чисто гуманитарном вопросе стороны в контактной группе будут достигать прогресса. На это есть надежда", - отметил Лавров.

Открыть пункты пропуска и выплатить пенсии

Участники сегодняшней видеоконференции обсудили и гуманитарную повестку. "Сегодня говорили и о гуманитарных проблемах, - сообщил глава МИД РФ. - По предложению наших немецких и французских коллег мы призвали контактную группу к тому, чтобы она поактивнее и поэффективнее рассматривала вопрос восстановления выплаты пенсий на территории Донбасса и рассматривала другие вопросы, касающиеся гуманитарного положения дел на этих территориях".

Сергей Лавров отметил, что были рассмотрены и проблемы, связанные с введением в силу украинских законов о языке и образовании. "Мы также привлекли внимание к тому, что среди гуманитарных озабоченностей, которые прежде всего касаются Донбасса, но также имеют отношение и к положению людей на всей территории Украины, относятся проблемы, связанные с введением в силу законов о языке, об образовании и о новом законопроекте, который был внесен в Верховную раду, - о регулировании деятельности средств массой информации", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что ограничения на использование русского языка противоречат минским договоренностям. "Ограничения на использование языков национальных меньшинств, в данном случае конкретно русского языка, которые в этих законах содержатся, напрямую противоречат минским договоренностям и подрывают выполнение той части соглашений, которые описывают подробно положение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - указал глава МИД РФ.

В свою очередь его германский коллега остановился на необходимости дополнительно открыть пункты пропуска на линии разделения в Донбассе. "Существует только пять переходов. <...> Этого слишком мало, - считает Хайко Маас. - Это экзистенциальный вопрос для многих людей на месте".

Глава МИД ФРГ призвал также использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса. В связи с этим он затронул проблему разминирования, отметив, что летом в этом направлении можно будет добиться больше успехов. По его словам, прежде всего разминирование следует осуществить в районах школ, детских садов, КПП. "Было достигнуто единодушие по этому вопросу, и я надеюсь, что это сейчас будет реализовано", - сказал министр.

Неприемлемая политизация

Участники переговоров в нормандском формате отметили важность деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта. При этом предметом обсуждения стал новый порядок пересечения линии соприкосновения для сотрудников СММ ОБСЕ, введенный Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с ней карантинных мер.