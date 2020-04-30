Главы МИД "четверки" призвали стороны конфликта в Донбассе к перемирию

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Главы МИД "нормандской четверки" провели в четверг в формате видеоконференции переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Главной целью этих контактов было дать оценку тому, как выполняются рекомендации парижского саммита "четверки", состоявшегося в декабре прошлого года, а также обсудить перспективы новой встречи лидеров нормандского формата.
Выступая по итогам видеоконференции перед журналистами, участники переговоров констатировали неудовлетворенность тем, как идет реализация достигнутых в Париже договоренностей, призвали стороны конфликта назначить дату прекращения огня и готовиться к дальнейшим обменам пленными, а также отметили необходимость продолжить контакты на уровне МИД, признав отсутствие пока что условий для проведения нового саммита "четверки".
При этом в очередной раз обозначилось и главное расхождение в позициях Москвы и Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в преддверии переговоров предупреждал о том, что предстоит "большая битва" за то, чтобы "заставить Киев, Берлин и Париж говорить о том, почему не выполняются политические вопросы французского саммита".
В четверг глава российского МИД напомнил, что политические аспекты урегулирования являются ключевыми. По словам министра, продвижение на этом треке создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, включая безопасность, социально-экономические и гуманитарные вопросы. "Мы напомнили, что ключевым положением минских договоренностей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Это и цель, и основа урегулирования конфликта", - сказал он. "К сожалению, здесь похвастаться нечем. Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе", - подчеркнул глава МИД РФ.
Российский министр также указал, что прогресс в согласовании конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство отсутствует. "Нет прогресса и в согласовании с Донецком и Луганском конкретных аспектов включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. "Формула Штайнмайера", напоминаю, касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса", - напомнил он.
В свою очередь глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вести диалог об урегулировании конфликта в Донбассе с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, мы даже стремимся к нему. Но мы не должны говорить с незаконными формированиями", - сказал он. По словам Кулебы, Украина "готова к диалогу по любым чувствительным вопросам, но не будет пересекать свои "красные линии".
При этом вопрос о создании в рамках политподгруппы минской контактной группы консультативного совета - новой платформы для диалога сторон конфликта - на видеоконференции сегодня не обсуждался. "Мой российский коллега затронул этот вопрос, - сказал Кулеба, - и довольно детально обозначил российскую позицию. Но мы этот вопрос не обсуждали".
В целом же атмосферу сегодняшней встречи в формате видеоконференции глава МИД Украины назвал "конструктивной и иногда напряженной". "Но мы двигались вперед", - убежден он.
Назначить дату перемирия
Главное внимание в ходе видеоконференции министры иностранных дел стран "нормандской четверки" уделили вопросам безопасности в Донбассе. Призыв к контактной группе договориться о прекращении огня и определить дату начала перемирия стал по итогам сегодняшних переговоров одной из немногих практических договоренностей.
"Мы достигли договоренности о том, что трехстороння контактная группа должна как можно скорее обсудить детали объявления всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - сообщил Дмитрий Кулеба.
В свою очередь Хайко Маас подчеркнул, что "достижение долгосрочного и всеобъемлющего перемирия" "остается самым важным". "Оно должно подлежать контролю, и для этого мы нуждаемся в СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - сказал глава МИД ФРГ.
Сергей Лавров, также сообщивший, что участники видеоконференции сегодня "призвали Киев, Донецк и Луганск принять в контактной группе дополнительные меры в поддержку перемирия", констатировал, что пока в этом направлении успехов немного.
"В Париже была заявлена приверженность наших лидеров полной реализации режима прекращения огня. Пока, к сожалению, добиться ощутимых результатов и здесь не удается. Было объявлено бессрочное перемирие в июле 2019 года, оно не соблюдается, есть жертвы среди мирного населения", - указал министр.
Он привел статистику Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в соответствии с которой с момента проведения саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года по 28 апреля текущего года территорию, контролируемую Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), Вооруженные силы Украины бомбили более 20 раз, тогда как ни один населенный пункт на подконтрольной Киеву территории ни разу не подвергался обстрелу. "Я думаю, эта статистика говорит сама за себя", - заметил он.
Лавров напомнил, что ранее СММ ОБСЕ предложила меры для поддержания перемирия, такие как публикация приказов о запрете ведения огня, запрещение наступательных операций, разведывательно-диверсионных операций, размещения тяжелых вооружений вблизи гражданских объектов. "Республики (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) с большей частью этих предложений были согласны, Киев пока уклоняется от того, чтобы подписаться под этим предложением ОБСЕ", - констатировал он.
Продолжить усилия по обмену пленными
Подводя итоги того, что сделано за тот период, что прошел с парижского саммита, Сергей Лавров подчеркнул, что единственным результатом стал проведенный сторонами конфликта обмен пленными.
"Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита нормандского формата выполнено, да и то частично, только одно - имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялись в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском", - сказал министр.
Главы МИД стран "нормандской четверки" сегодня единодушно отметили, что эти усилия нужно продолжить.
"Мы обсудили в том числе вопрос обмена пленными, - сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас. - Два обмена, осуществленные с декабря, очень радуют, но мы были едины во мнении, что срочно необходим новый прогресс в этой области. Нужно доказать, что за словами последуют дела".
Сергей Лавров в свою очередь пояснил, что именно затягивает эту работу. "Мы говорили сегодня о подготовке очередного обмена удерживаемыми лицами, - сказал он. - Там сейчас идет процесс выработки последовательности шагов, потому что, как вы знаете, минские договоренности предполагают обмен всех на всех, а в практическом плане выяснилось, что сначала нужно всех установить, прежде чем всех обменивать. Когда всех устанавливают, потом начинают выяснять, а хочет ли каждый из установленных обмениваться". При этом, продолжил министр, бывают случаи, когда люди предпочитают остаться там, где они сейчас находятся. "Но мы все-таки рассчитываем, что в этом чисто гуманитарном вопросе стороны в контактной группе будут достигать прогресса. На это есть надежда", - отметил Лавров.
Открыть пункты пропуска и выплатить пенсии
Участники сегодняшней видеоконференции обсудили и гуманитарную повестку. "Сегодня говорили и о гуманитарных проблемах, - сообщил глава МИД РФ. - По предложению наших немецких и французских коллег мы призвали контактную группу к тому, чтобы она поактивнее и поэффективнее рассматривала вопрос восстановления выплаты пенсий на территории Донбасса и рассматривала другие вопросы, касающиеся гуманитарного положения дел на этих территориях".
Сергей Лавров отметил, что были рассмотрены и проблемы, связанные с введением в силу украинских законов о языке и образовании. "Мы также привлекли внимание к тому, что среди гуманитарных озабоченностей, которые прежде всего касаются Донбасса, но также имеют отношение и к положению людей на всей территории Украины, относятся проблемы, связанные с введением в силу законов о языке, об образовании и о новом законопроекте, который был внесен в Верховную раду, - о регулировании деятельности средств массой информации", - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что ограничения на использование русского языка противоречат минским договоренностям. "Ограничения на использование языков национальных меньшинств, в данном случае конкретно русского языка, которые в этих законах содержатся, напрямую противоречат минским договоренностям и подрывают выполнение той части соглашений, которые описывают подробно положение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - указал глава МИД РФ.
В свою очередь его германский коллега остановился на необходимости дополнительно открыть пункты пропуска на линии разделения в Донбассе. "Существует только пять переходов. <...> Этого слишком мало, - считает Хайко Маас. - Это экзистенциальный вопрос для многих людей на месте".
Глава МИД ФРГ призвал также использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса. В связи с этим он затронул проблему разминирования, отметив, что летом в этом направлении можно будет добиться больше успехов. По его словам, прежде всего разминирование следует осуществить в районах школ, детских садов, КПП. "Было достигнуто единодушие по этому вопросу, и я надеюсь, что это сейчас будет реализовано", - сказал министр.
Неприемлемая политизация
Участники переговоров в нормандском формате отметили важность деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта. При этом предметом обсуждения стал новый порядок пересечения линии соприкосновения для сотрудников СММ ОБСЕ, введенный Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с ней карантинных мер.
"Мы были едины во мнении, что работа ОБСЕ на Украине именно сейчас необходима, - сказал глава МИД Германии. - Но это для нас также означает, что СММ ОБСЕ должна действовать беспрепятственно и на территории, подконтрольной сепаратистам". Пандемией, заявил Маас, нельзя оправдывать нарушение работы миссии.
Сергей Лавров назвал эти обвинения неприемлемой политизацией. "Мы обратили внимание на то, что в отношении ДНР и ЛНР в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ содержится серьезная критика, нас сегодня призывали отреагировать на эту ситуацию в связи с тем, что республики ввели определенный порядок пересечения линии соприкосновения для сотрудников СММ ОБСЕ. Эти правила достаточно простые, практически такие же, как те, которые ввели украинские власти", - указал Лавров.
Он пояснил, что введенные Донецком и Луганском для представителей СММ ОБСЕ меры включают необходимость пройти элементарный тест, чтобы показать, что сотрудник миссии пересекает линию разграничения "в добром здравии", а также выдержать короткий карантин после ее пересечения. "Эти меры гораздо мягче, чем те, которые европейские государства ввели у себя для пересечения своих границ", - обратил внимание Лавров.
"Более того, ОБСЕ для подавляющего большинства своих присутствий заморозило всю полевую деятельность, но почему-то в отношении Донбасса кто-то настойчиво просит руководство СММ ставить во главу угла проблему доступа, - подчеркнул глава МИД РФ. - Считаю, что это неприемлемая политизация обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией".
В ходе видеоконференции Лавров также поинтересовался у коллег, правда ли, что Германия и Дания отозвали своих наблюдателей из СММ ОБСЕ на Украине, а многие другие страны Евросоюза думают о таком шаге. "Если это так, то тогда в абсолютно неприглядном свете предстают попытки делать проблему доступа СММ ОБСЕ на территорию ДНР и ЛНР главной в нынешнем урегулировании", - подчеркнул он.
"Никакого решения, никакого блокирования доступа СММ в Донбасс не существует. Существует высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему, но, подчеркну еще раз, и правила ОБСЕ для всех своих полевых миссий, и действия государств, которые делегировали своих граждан в миссию ОБСЕ, а теперь отзывают их оттуда, подтверждают, что никакого здесь ущемления полномочий этой миссии не существует", - сказал министр. "СММ имела и продолжает иметь доступ - в данном случае с соблюдением санитарных норм и требований, как и во всем другом мире без исключения, - на любую часть территории Донецкой и Луганской областей по согласованию с руководством этих республик, как и записано в минских договоренностях", - подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров отметил также, что представители ОБСЕ регулярно посещают и участок российско-украинской границы в Донбассе.
В этом контексте Лавров призвал представителей ОБСЕ проявлять максимальную объективность. "Мы призвали и представителей ОБСЕ в контактной группе [по урегулированию на юго-востоке Украины], и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ [на Украине] максимально добросовестно выполнять свой мандат, проявлять беспристрастность, объективность, - сказал Лавров.- Это все необходимо для продвижения в направлении урегулирования внутриукраинского конфликта".
Продолжить контакты
Главы МИД "четверки" признали, что для нового саммита в нормандском формате условия пока не созданы, необходимо прежде выполнить договоренности предыдущей встречи лидеров. При этом они высказались за продолжение контактов на уровне глав МИД, причем следующую встречу наметили провести уже через месяц, а в ближайшее время запланировали консультации экспертов.
Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что новый саммит лидеров "четверки" с повестки дня никто не снимал, но "устанавливать сроки его проведения сейчас было бы слишком рано". "Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен, - сказал он. - Никто не сомневается в том, что мы должны прийти к нему с выполненными задачами, поставленными на парижском саммите. Все мы хотим двигаться путем решения проблем".
При этом украинский министр выразил надежду на продолжение диалога пока в режиме видеоконференций, а "после пандемии и в полноценном формате". Пока же, по его словам, основные вопросы урегулирования конфликта в Донбассе будут решаться в Минске. "контактная группа остается ключевым механизмом для поиска взаимоприемлемых решений, которые приведут к завершению войны", - сказал он.
В свою очередь Хайко Маас считает, что реализацию решений декабрьского саммит осложнила пандемия. Но в складывающихся условиях пандемия, по его словам, "должна быть призывом еще быстрее" работать над разрешением конфликта.
"Не только коронавирус стоит на пути к саммиту, но в том числе и он", - сказал Маас. "Реализация принятых решений в связи с эпидемией осложнилась, поэтому мы вынуждены сегодня встречаться на этом уровне [глав МИД]", - отметил министр.
Он также согласен с тем, что для нового саммита надо реализовать решения саммита в Париже. "Мяч находится в равной степени на половине поля России и Украины, каждая сторона должна внести свой вклад, чтобы реализовать решения и освободить путь для проведения следующего саммита", - считает Маас. "Некоторые пункты можно очень быстро выполнить, и мы хотим политически сопровождать данный процесс и придать ему новый импульс, прежде всего в вопросах создания новых пунктов пропуска, разминирования и обмена пленными", - сказал глава МИД ФРГ. "Это пункты, где можно большего достигнуть", - считает Маас.
Глава германского внешнеполитического ведомства сообщил о планах продолжить контакты на уровне МИД. "Мы договорились, что через ближайшие четыре недели - примерно через месяц - вновь встретимся [в режиме видеоконференции]", - сказал он. При этом "в предстоящие недели" переговоры в нормандском формате, по его словам, будут продолжены на уровне экспертов. "Мы активизируем работу, - заверил Маас. - Мы должны будем ускорить определенные вещи".
Сергей Лавров высказал надежду на то, что сегодняшние переговоры будут полезными для процесса урегулирования. Он в очередной раз напомнил о необходимости выполнять минские соглашения, адресовав это в первую очередь украинской стороне.
"Главное здесь - не ждать каких-то глобальных катаклизмов, чтобы люди наконец поняли необходимость договариваться, а просто добросовестно выполнять минские соглашения, - сказал глава российского дипведомства. - Мы видим, что есть проблемы с обеих сторон, но главной проблемой является отсутствие четкого ответа на вопрос: готов ли Киев добросовестно вступить в прямой диалог с ДНР и ЛНР, как того требуют минские договоренности. В этой же связи я поинтересовался у наших французских и немецких коллег, готовы ли они использовать свою ответственность как участников минских договоренностей для того, чтобы оказать соответствующее воздействие на Киев".
"Рассчитываем, что сегодняшние переговоры были полезными, что те призывы, которые мы адресовали участникам контактной группы, будут услышаны и получат конструктивную реакцию", - резюмировал глава МИД РФ.