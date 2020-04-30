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Путин изменил состав Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей

Президент РФ подписал соответствующий указ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей <...> следующие изменения, включив в состав Совета следующих лиц: Гумерову Л.С. - председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Зинченко Ю.П. - президента Российской академии образования, академика Российской академии образования, Ключкина А.С. - генерального директора автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета", Музаева А.А. - временно исполняющего обязанности руководителя Рособрнадзора", - говорится в указе.

Кроме того, из состава Совета исключены депутат Мосгордумы, ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, экс-директор "Института развития интернета" Сергей Петров, руководитель сети образовательных центров "Развитие" Максим Цыганков.

Совет был образован в ноябре 2018 года в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГумерова, Лилия СалаватовнаМузаев, Анзор Ахмедович
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