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Пандемия коронавируса нового типа

Толстой предложил Совету Европы оценить действия его стран в условиях пандемии

По словам вице-спикера Госдумы, это "редкий случай, когда можно было бы отодвинуть в сторону политику"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе проведенного в удаленном режиме заседания постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложил провести мониторинг эффективности действий стран-членов СЕ в условиях пандемии коронавируса. Об этой инициативе Толстой, возглавляющий делегацию РФ в ПАСЕ, сообщил на своей странице в Facebook.

"И еще одно предложение, которое сделал от лица российской делегации. Ситуация с пандемией дает Совету Европы редкую возможность провести тематический мониторинг лучших и худших практик действий властей всех 47 стран Совета Европы", - написал Толстой.

По словам вице-спикера, это "редкий случай, когда можно было бы отодвинуть в сторону политику". "Потому что права человека имеют еще социальное и экономическое измерение, социальный дарвинизм опаснее диктатуры. Посмотрим, услышит ли Совет Европы призыв к солидарности", - добавил он.

Толстой также вновь озвучил свое предложение передать все сэкономленные Ассамблеей средства наиболее пострадавшим от эпидемии странам. "Эту инициативу уже поддержали более 50 депутатов из шести стран и четырех политгрупп Ассамблеи", - резюмировал парламентарий.

Теги
РоссияТолстой, Петр ОлеговичПандемия коронавируса нового типа
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