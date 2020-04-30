Постпредство РФ: ОЗХО использует двойные стандарты при расследовании инцидентов в Сирии

ГААГА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) применяет двойные стандарты при расследовании инцидентов в Сирии. Об этом заявили ТАСС в постпредстве РФ при организации в связи с публикацией ОЗХО очередного доклада, посвященного возможному применению химического оружия в Алеппо в ноябре 2018 года. Документ не был выложен в открытый доступ и был распространен только среди членов организации.

"Авторы доклада сделали неуклюжую попытку возложить на Сирию, а также Россию ответственность за проволочки с установлением картины произошедшего, - заметили в миссии. - При этом вопреки реальному положению дел, они не удосужились проинформировать членов ОЗХО о том, что специалисты Миссии по установлению фактов возможного применения химоружия в Сирии [МУФС] еще в январе 2019 года получили в Дамаске все относящиеся к делу материалы, включая и образцы, отобранные на месте происшествия российскими военными. Передача собранного массива данных была подтверждена соответствующими документами Сирии и России".

"Утаивание техсекретариатом ОЗХО этих важных обстоятельств объясняется тем соображением, что виновниками применения химоружия в Алеппо в ноябре 2018 года являются, скорее всего, боевики сирийской вооруженной оппозиции, которым сочувствуют США и их западные союзники", - подчеркнули в представительстве.

"Очевидно, по этим же причинам техсекретариат и ранее не проявлял заинтересованности в скорейшем разбирательстве, связанном с сигналами о применении химоружия в Сирии, за которым стояли силы, враждебные официальному Дамаску. Зато техсекретариат рьяно брался за работу всякий раз, когда имели место химические инсценировки, устраивавшиеся противниками законных сирийских властей", - указали в миссии.

"Последний пример из этой серии: лихорадочная, сопряженная с грубейшими нарушениями Конвенции о химоружии, базовых принципов работы полевых миссий ОЗХО, активность техсекретариата и созданной им нелегитимной структуры - Группы по расследованию и идентификации - с целью привязать любой ценой законные сирийские власти к якобы применению химоружия в населенном пункте Эль-Латамна. Результатом всего этого является дальнейшая политизация работы ОЗХО, усиление в ней раскола, что вызывает глубокое сожаление", - констатировало постпредство.

С учетом этого миссия призвала к скорейшей нормализации работы организации "через отказ от практики двойных стандартов, взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников при строгом соблюдении международного права, в частности конвенции о химоружии".