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Кризис на Украине

Слуцкий заявил, что власти Украины продолжают покрывать виновных в гибели людей в Одессе

Председатель комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения России со стороны МИД Украины в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе "цинизмом и наглостью"
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Украины своими заявлениями о якобы нежелании России выяснять причины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года продолжают покрывать преступления нацистов и свое бездействие в расследовании гибели людей в Доме профсоюзов. Такое мнение в воскресенье журналистам выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Обвинения России со стороны МИД Украины о нежелании выяснять причины трагедии в Одессе - цинизм и наглость. Российская сторона на всевозможных уровнях призывала к объективному расследованию обстоятельств одесской "Хатыни", но, к сожалению, его реальных итогов до сих пор нет", - указал он.

Слуцкий заметил, что "Киев по примеру своих заокеанских кураторов пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственному преступному бездействию за счет внешнего фактора". "Подобными заявлениями украинская власть по-прежнему продолжает покрывать нацистов, развязавших кровавую бойню в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года", - указал депутат.

Он также напомнил, что власти страны при президенте Петре Порошенко "при молчаливом согласии его западных покровителей сознательно затягивали следствие". "Команда президента [Владимира] Зеленского также не предприняла серьезных усилий для установления истины. Теперь в интерпретации украинского МИДа спустя шесть лет после трагических событий в них оказалась виновата.... Россия", - резюмировал Слуцкий.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеСлуцкий, Леонид Эдуардович
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