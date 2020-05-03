МИД фиксирует беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов за рубежом

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. МИД РФ заявил, что масштаб нарушений прав российских журналистов за рубежом носит беспрецедентный характер. Соответствующее сообщение было размещено в воскресенье на странице ведомства в Facebook в связи с отмечаемым 3 мая Всемирным днем свободы печати.

"Сегодня приходится констатировать, что ситуация со свободой слова и свободой СМИ в мировом пространстве ухудшается. Фиксируем беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов, продолжаем тщательно отслеживать все подобные случаи, оперативно на них реагировать, а также обращать на них внимание профильных НПО и международных организаций, включая ОБСЕ и ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Как акцентировали в дипведомстве, ряд российских СМИ сталкивается с дискриминацией и голословными обвинениями во Франции, Германии, Великобритании, США, на Украине и в странах Прибалтики.

"В нынешних условиях коронавирусной пандемии журналистская деятельность приобрела особое значение. От своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей. Важно гарантировать журналистам свободный доступ к информации и ее свободное распространение. При этом средства массовой информации должны соблюдать принцип ответственной журналистики, публикуя лишь проверенный и объективный контент", - обратили внимание в МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что Россия последовательно выступает за обеспечение свободы выражения мнения, продолжает сохранять приверженность своим международным обязательствам, развивает собственные механизмы обеспечения безопасности для журналистов, активно участвует в выработке политических решений на профильных международных площадках, а также взаимодействует в рамках информобмена по случаям нарушений прав журналистов с ЮНЕСКО и ОБСЕ.