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Кризис на Украине

Посольство РФ назвало голословным заявление МИД Украины о вине России в событиях в Одессе

Российские дипломаты считают, что заявление о российском следе в событиях 2 мая 2014 года нельзя воспринимать серьезно

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины безосновательно обвинило Россию в причастности к трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей. Такой комментарий дали корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства России на Украине в воскресенье.

"Вместо того, чтобы направить усилия на исправление ситуации и добиться подвижек в привлечении к ответственности виновных в этой трагедии (в Одессе - прим. ТАСС), в Киеве предпочитают искать ее причины в пресловутых кознях Москвы, обвиняя ее в неких тайных замыслах против Украины. <...> Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений", - прокомментировали в российском дипломатическом представительстве заявление МИД Украины, сделанное накануне по случаю шестой годовщины трагедии в Одессе.

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Российские дипломаты считают, что заявление украинских коллег о российском следе в событиях 2 мая 2014 года - "будто бы Россия организовала в Одессе массовые беспорядки с использованием оружия при поддержке завезенных боевиков, запугивала активистов и парализовала работу местных органов власти и силовых структур" - нельзя воспринимать серьезно. "Действительность говорит о другом. Хотя бы на основе имеющихся в публичном доступе видеоматериалов и свидетельских показаний очевидцев можно без особого труда установить имена тех, кто спланировал и устроил этот погром, и наказать его организаторов и исполнителей, подвергших физическому уничтожению людей, которые мирно выступили в защиту своих прав", - отметили в посольстве. В нем выразили уверенность, что украинские следственные и судебные органы осведомлены об этих фактах, однако "ничего в практическом плане не предпринимают".

По мнению российского диппредставительства, правосудия в деле о событиях в Одессе было бы несложно добиться "в случае готовности украинской Фемиды двигаться к достижению этой цели". Кроме того, в посольстве России констатировали, что официальный Киев своим заявлением продемонстрировал продолжение линии на не оправданное затягивание следствия и суда по делу 2 мая, и напомнили, что на это указала и наблюдательная миссия ООН по правам человека.

Разноречивые заявления

Накануне президент Украины Владимир Зеленский по случаю шестой годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов выразил соболезнования семьям жертв, а также назвал ее одним из "болезненных вопросов" украинской истории, который требует честного ответа на вопрос о том, кто виноват в произошедшем. Зеленский подчеркнул, что государство должно "сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня". При этом в его заявлении не прозвучало ни одного обвинения в сторону России, в то время как последовавшее заявление МИД Украины было переполнено ими. Более того, внешнеполитическое ведомство Украины, кроме прочего, утверждало, что Россия является "единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины".

Комментируя заявление украинского МИД, бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов предположил, что озвученная министерством "пропагандистская" позиция о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе идет вразрез с точкой зрения президента страны Владимира Зеленского, что может означать выход внешнеполитического ведомства из-под контроля главы государства. Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в воскресенье призвал отправить в отставку руководство МИД Украины из-за "провокационного и манипулятивного" заявления о российском следе в трагедии в Одессе, а также из-за того, что оно противоречит позиции главы государства.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе завело дело против бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Его инициатором выступил Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков". В октябре прошлого года Верховная рада провалила инициативу о создании временной следственной комиссии по делу о беспорядках в Одессе, предложенную фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Однако ОПЗЖ продолжает настаивать на создании такой комиссии в Раде.

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