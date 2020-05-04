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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений

28 апреля президент заявил, что уже сейчас необходимо начать подготовку к возвращению к нормальной жизни
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этом совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее.

"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", - сказал представитель Кремля.

28 апреля Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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