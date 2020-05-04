Чижов заявил, что Россия желает успеха участникам сбора средств на вакцину от коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Россия пока участвует в акции по сбору средств на борьбу с пандемией коронавируса нового типа в качестве наблюдателя и желает успеха ее участникам. Об этом сообщил ТАСС в понедельник постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"В этом мероприятии мы имеем в виду участвовать пока в статусе наблюдателя. В любом случае желаем участникам успеха. Сама инициатива, которая проходит под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при участии Еврокомиссии и при поддержке "группы 20", в России оценивается позитивно, о чем недавно сказал министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров", - отметил Чижов.

В понедельник открылась международная донорская онлайн-конференция для сбора средств на разработку вакцины от коронавируса. Средства будут собирать в течение двух недель - до 24 мая. Ее организаторами выступили Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Франция и Япония. Кроме того, партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

Ее цель - собрать по меньшей мере €7,5 млрд на нужды разработки вакцины. Однако генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии конференции, отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма", чем €7,5 млрд. Еврокомиссия уже объявила, что готова выделить на эти нужды €1 млрд, однако в эти средства входят все деньги, которые ЕК выделила с начала пандемии на различные медицинские программы на территории ЕС.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли.