{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Анатолий Боровик назначен новым послом России в Камбодже

Дмитрий Цветков освобожден от этой должности

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Боровика новым послом России в Королевстве Камбоджа. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Боровика Анатолия Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Камбоджа", - говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от должности прежнего посла в Камбодже Дмитрия Цветкова, который возглавлял российскую дипмиссию с 2013 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКамбоджаРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Чижов заявил, что Россия желает успеха участникам сбора средств на вакцину от коронавируса
Как сообщил постпред РФ при ЕС, Москва пока участвует в этом мероприятии в статусе наблюдателя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС