Анатолий Боровик назначен новым послом России в Камбодже

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Боровика новым послом России в Королевстве Камбоджа. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Боровика Анатолия Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Камбоджа", - говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от должности прежнего посла в Камбодже Дмитрия Цветкова, который возглавлял российскую дипмиссию с 2013 года.