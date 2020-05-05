Посольство РФ назвало отмеченные Пулитцеровской премией статьи русофобскими измышлениями

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Серия выдержанных в критическом тоне публикаций газеты The New York Times о России, отмеченная в понедельник Пулитцеровской премией, является сборником русофобских измышлений, наносящих ущерб репутации издания. Такая оценка содержится в опубликованном в понедельник в Facebook заявлении российского диппредставительства в Вашингтоне.

"Три года назад Пулитцеровская премия уже вручалась The New York Times за демонизацию России. Подобное скоропортящееся "творчество" очевидно требует периодических престижных наград. Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью", - заявили в посольстве.

"Если и есть в этом, как утверждается, "большой риск", то только для репутации. Рассматриваем данную серию статей The New York Times о России как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов", - отметили российские дипломаты.

Как говорилось в материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях, приписываемых российским властям.

В сопроводительной записке не указывается, за какие именно материалы присуждена премия изданию. На сайте The New York Times указано, что оргкомитет премии отметил газету за "подробное описание операций России по вмешательству" в дела других стран с момента президентских выборов в США в 2016 году.

Официальные лица РФ неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.