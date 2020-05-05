Яровая назвала позорным обращение старосты Праги-6 к главе Еврокомиссии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Обращение старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен лишь показывает аморальность и подлость содеянного. Такое мнение во вторник выразила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия").

По ее словам, "суть позорного обращения" главы Праги-6 заключается в том, что для него памятник Коневу является собственностью, а не символом памяти. "Именно позорного, поскольку, оно в еще большей степени показывает аморальность и подлость содеянного", - сказала Яровая, слова которой приводит ее пресс-служба.

По мнению парламентария, Еврокомиссии следовало бы посоветовать "господину Коларжу, который позорит свой народ, страну и город", перечитать "приговор Нюрнбергского трибунала, а особенно разделы "Захват Чехословакии", "Убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним" и "Преступная деятельность в Чехословакии", так как своими действиями именно он сам оскверняет историю, пытается украсть у будущих поколений знание об освободителях Праги и Чехии от фашистской чумы".

Коларж в своем обращении утверждает, что демонтаж памятника вызвал неадекватную реакцию в РФ, в адрес польских муниципальных политиков раздаются различные угрозы, включая призывы к ликвидации, их называют нацистами, а его самого гауляйтером - так именовались должности региональных партийных бонз в Третьем рейхе. Он убежден, что ЕК должна осудить действия России, которые являются вмешательством во внутренние дела Чехии.

Монумент Коневу был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, планируется передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Администрация президента Чехии Милоша Земана резко осудила действия муниципалитета, а бывший глава государства Вацлав Клаус охарактеризовал их как "наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению". Возмущение демонтажем монумента выразили чешские ветераны, общественные деятели и гражданские активисты.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".