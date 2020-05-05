Захарова заявила, что кощунственный снос памятника Коневу уже вписан в историю Чехии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чехия уже вписала в свою историю кощунственный демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, потомки чехов, сражавшихся вместе с красноармейцами против нацистов, никогда не примут этот шаг. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Изолента live ".

"Конев и Красная армия действовали вместе с чехами. Это было единое братство, - сказала Захарова, добавив, что демонтаж памятника является ударом и по истории самой Чехии. - И вот эта потревоженная память и абсолютно кощунственные действия [по сносу монумента] они, конечно, вписаны уже в историю Чехии, потому что и их [чехов, воевавших вместе с красноармейцами] потомки, и их семьи, и историки никогда не смогут принять этого решения, это очевидно".

Дипломат также напомнила, что между Москвой и Прагой заключен договор об охране памятников и могил советских солдат, павших во время освобождения Чехии, и снос памятника Коневу выходит за рамки правового поля.

История вопроса

Монумент Коневу был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, планируется передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Администрация президента Чехии Милоша Земана резко осудила действия муниципалитета, а бывший глава государства Вацлав Клаус охарактеризовал их как "наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению". Возмущение демонтажем монумента выразили чешские ветераны, общественные деятели и гражданские активисты.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".