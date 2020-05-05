Мэра Черкесска назначили первым вице-премьером КЧР

ЧЕРКЕССК, 5 мая. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов назначил мэра Черкесска Руслана Тамбиева на должность первого вице-премьера республики. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте главы и правительства региона.

"С сегодняшнего дня Руслан Алиевич Тамбиев переходит на работу в правительство республики на должность первого вице-премьера. Соответствующий указ подписал сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов после того, как депутаты думы города Черкесска одобрили решение Руслана Алиевича перейти на работу в правительство", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности мэра Черкесска до проведения конкурса, который состоится 2 июня, по закону назначен первый заместитель мэра Алексей Баскаев. Как отмечается, Темрезов поблагодарил Тамбиева за его эффективную работу в качестве мэра города. Глава региона подчеркнул, что под его руководством, благодаря интересным и современным решениям, в городе произошли значительные позитивные изменения, реализованы десятки ярких проектов, которые видят жители и гости республиканской столицы. За труд, большой личный и профессиональный вклад в развитие города Черкесска вручил Руслану Тамбиеву высшую награду республики "За заслуги перед Карачаево-Черкесией".

"Сегодня перед нами стоят новые вызовы, а в условиях борьбы с коронавирусом особая ответственность лежит на социальном блоке правительства. Именно его и будет курировать Руслан Алиевич. Я уверен, будет подходить к делу со свойственной ему ответственностью и профессионализмом", - приводятся слова Темрезова на сайте.

Кроме того, за личный и профессиональный вклад в социально-экономическое развитие Черкесска депутаты думы присвоили Руслану Тамбиеву звание "Почетный гражданин Черкесска".

С декабря 2011 года Тамбиев занимал должность мэра Черкесска, был переизбран на эту должность в 2017 году. Ранее Тамбиев работал гендиректором ООО "Черкесские городские электрические сети", министром строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии, первым заместителем председателя правительства республики, был депутатом парламента КЧР.