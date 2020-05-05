Источник: глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен оставить свой пост

ТАСС, 5 мая. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подал заявление об уходе с должности, сообщил ТАСС источник в администрации города.

"Подтверждаю информацию. Панов переходит на другую работу федерального уровня", - сказал собеседник агентства.

Заявление Панова в среду рассмотрит Городская дума Нижнего Новгорода. Окончательное решение будет принято депутатами, уточнил собеседник.

Владимир Панов родился в Нижнем Новгороде в 1975 году, в 1997 году окончил экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности "Экономика и управление", кандидат экономических наук. С 2010 по 2015 год - депутат городской Думы Нижнего Новгорода пятого созыва. В 2015 году стал председателем Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

В сентябре 2016 года избран депутатом Госдумы, являлся зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды. В 2017 году был координатором проекта партии "Единая Россия" "Парки малых городов", 17 января 2018 года избран главой города Нижнего Новгорода.