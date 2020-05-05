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Отставки и назначения

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода 6 мая рассмотрят вопрос об отставке мэра

Они проведут заседание дистанционно

ТАСС, 5 мая. Депутаты гордумы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в среду рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Панова, сообщается на сайте думы.

"6 мая 2020 года в 10:00 состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода. Заседание пройдет дистанционно в режиме видеоконференции. Предварительная повестка заседания - [вопрос] о досрочном прекращении полномочий главы города Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Ранее источник в администрации города пояснил ТАСС, что Панов подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу на федеральный уровень. В пресс-службе администрации уточнили, что он будет заниматься развитием Арктики и Северного морского пути, в зоне его ответственности также будут интересы бизнеса в лице госкорпорации "Росатом".

Согласно уставу города, глава Нижнего Новгорода избирается гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В случае досрочной отставки мэра его полномочия исполняет первый замглавы администрации. Как пояснил ТАСС источник, и.о. мэра будет пребывать в этом статусе до следующих выборов в гордуму, запланированных на сентябрь. Срок полномочий главы Нижнего Новгорода составляет 5 лет.

Панов родился в Нижнем Новгороде в 1975 году, в 1997 году окончил экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности "Экономика и управление", кандидат экономических наук. С 2010 по 2015 год - депутат гордумы пятого созыва. В 2015 году стал председателем регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

В сентябре 2016 года избран депутатом Госдумы, являлся зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды. В 2017 году был координатором проекта партии "Единая Россия" "Парки малых городов", 17 января 2018 года избран главой Нижнего Новгорода.

Теги
РоссияОтставки и назначенияПанов, Владимир АлександровичНижегородская область
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