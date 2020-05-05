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Россия призывает генсека ООН скорее назначить спецпредставителя по Ливии

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин подчеркнул, что мир в Ливии может быть достигнут только через диалог самих ливийцев

ООН, 5 мая. /ТАСС/. Россия считает необходимым как можно скорее назначить нового специального представителя генерального секретаря ООН по Ливии после отставки Гасана Саламе в начале марта. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Ливии в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что мир в Ливии может быть достигнут только через диалог самих ливийцев. "Напоминаем, что никакие решения не должны приниматься извне страны", - указал дипломат.

"В то же время невозможно переоценить важность центральной роли ООН в урегулировании в этой стране, - добавил Кузьмин. - Мы отдаем должное Гасану Саламе и призываем генерального секретаря назначить его специального представителя как можно скорее в интересах ливийского процесса".

2 марта спецпредставитель генсека ООН по Ливии Саламе написал на своей странице в "Твиттере", что просит освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья.

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