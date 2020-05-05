Посольство РФ подтвердило получение ноты МИД Чехии по поводу начала консультаций с Россией

ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии получило ноту МИД Чехии с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

"Такая нота получена", - сказал он.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, выступая ранее перед депутатами нижней палаты национального парламента, заявил, что чешские власти во вторник "передали российской стороне [дипломатическую] ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ". По словам главы чешского МИД, "это первое формальное предложение такого характера, сделанное между обеими сторонами".

Данные консультации являются стандартным механизмом, который предусматривает данный договор. Как подчеркнул министр, между Чехией и Россией "существует множество тем", в которых существуют разногласия.

Снос памятника в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Отвечая на претензии российской стороны, Петржичек в прошедшее воскресенье выразил убежденность в том, что Чехия не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".