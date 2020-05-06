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Патрушев назвал западную ложь о Второй мировой инструментом принижения роли России в мире

Секретарь СБ РФ указал на попытки разрушения сложившейся архитектуры коллективной безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Извращенная трактовка западными историками и элитами событий Второй мировой войны направлена на разрушение сложившейся по ее итогам архитектуры международной безопасности и принижение роли России в мире. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованной в среду колонке в газете "Аргументы и факты".

"Для современной западной элиты ложь о войне - это инструмент принижения роли России в мире, а также стратегическая линия, нацеленная на разрушение сложившейся по итогам войны многосторонней архитектуры коллективной безопасности", - отметил секретарь СБ РФ.

Патрушев подчеркнул, что информационное пространство заполонили "материалы западных историков-очернителей с извращенной трактовкой фактов и наглым вымыслом". Он обратил внимание на издающиеся за границей исследования, замалчивающие фашистские зверства и истинные потери Советского Союза, а также принижающие роль СССР в Победе. Игнорируются подлинные события на Мамаевом кургане, трагедии блокадного Ленинграда, Бабьего Яра, Хатыни и ужасы Освенцима, "замалчивается преступный Мюнхенский сговор и англосаксонские концлагеря", продолжил Патрушев.

"Идеологическая обработка уже дала свои результаты - многие в самой Японии и других странах не знают, кто принял решение, отдал приказ и осуществил атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Им внушили, что именно США обеспечили разгром германского фашизма и японского милитаризма, а Россия должна покаяться за разжигание Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией", - отметил секретарь СБ РФ.

По словам Патрушева, в ход идут призывы пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса и перекроить политическую карту мира. "При этом противодействие откровенной фальсификации исторических фактов называют дезинформацией и вмешательством в деятельность независимых средств массовой информации, притеснением свободы слова в литературе и кинематографе", - сказал секретарь Совбеза. Он выразил убежденность в том, что "отстаивание права на самовыражение не должно служить ширмой для манипулирования людьми и прикрытием для юридической безнаказанности". "Только документы и научно доказанные факты прошлого не позволят распространиться вирусу глобальной лжи, отравляющему атмосферу и без того хрупкой стабильности в мире", - подчеркнул секретарь Совбеза, добавив, что "справедливость требует не допустить фальсификации истории в память о бессмертном подвиге миллионов воинов и тружеников тыла".

Как отметил Патрушев, сегодня остается все меньше очевидцев тех трагических лет. "И это диктует нам святую обязанность беречь те идеалы, за которые сражались наши отцы и деды", - заключил секретарь Совбеза.

Консолидация общества

Консолидация общества является необходимым условием для обеспечения национальной безопасности, отметил Патрушев. "Опыт Великой Отечественной войны показывает, что успехи на фронте и в тылу стали возможны только благодаря сплоченности людей, единству армии и народа. Консолидация общества во все времена является необходимым условием для обеспечения национальной безопасности", - отметил он.

Патрушев напомнил о том, "сколько смертей и изломанных человеческих судеб, сколько боли, мук и страданий принесли фашистские захватчики и их приспешники". "В этом противостоянии добра и зла, в этой борьбе за национальное самосохранение, за свободу и жизнь против нацеленного на геноцид жестокого агрессора миллионы людей проявляли чудеса храбрости, боевой и трудовой доблести. Победу в той войне ковали героические военнослужащие и труженики тыла, на плечи которых легла главная тяжесть испытаний", - указал секретарь СБ РФ.

"Сплоченность народа приумножила силу нашего оружия, - подчеркнул Патрушев. - Уроки Великой Отечественной войны в течение десятилетий остаются источником бесценного опыта, необходимого для принятия важных военных, политических, управленческих решений".

По его словам, советская военная стратегия, действия Ставки Верховного главнокомандования как элементы теории и практики военной науки до сих пор востребованы в военном строительстве.

Патрушев отметил, что "разгром Советским Союзом фашистской Германии позволил сохранить суверенитет и государственность страны, спасти советский народ и народы Европы от уничтожения". "Человечество было избавлено от нацистского порабощения, одержана победа над человеконенавистнической идеологией мирового господства", - резюмировал он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия75-летие Победы
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