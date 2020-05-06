Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города

ТАСС, 6 мая. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".

"39 голосов за, против - один, один воздержавшийся. Уважаемые коллеги, решение принято", - сказал председатель гордумы Дмитрий Барыкин.

Владимир Панов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за доверие и поддержку, а депутатов гордумы - за совместную работу. В числе важнейших событий, которые произошли в Нижнем Новгороде за то время, что он занимал должность главы города, Панов отметил проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, открытие станции метро "Стрелка", обновление парка городского транспорта, развитие общественных пространств и ремонт дорог.

Никитин отметил, что Панов был главой города, с которым можно было "обсуждать любые вопросы и понимать, что он всегда подставит плечо". "Мне печально принимать участие в сегодняшнем заседании, с другой стороны, есть элемент глубокого внутреннего удовлетворения... Здесь я не смог и не стал спорить и пытаться в данный момент удержать его. Владимир Александрович оставляет хороший задел в городе", - добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что Панов переходит на работу в госкорпорацию "Росатом", где займет должность спецпредставителя по вопросам развития Арктики.

О Владимире Панове



Владимир Панов родился в Нижнем Новгороде в 1975 году, в 1997 году окончил экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности "Экономика и управление", кандидат экономических наук. С 2010 года по 2015 год был депутатом гордумы пятого созыва. В 2015 году стал председателем регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

В сентябре 2016 года избран депутатом Госдумы, являлся зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды. В 2017 году был координатором проекта партии "Единая Россия" "Парки малых городов", 17 января 2018 года избран главой Нижнего Новгорода.

Согласно уставу города, глава Нижнего Новгорода избирается гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.