В Минобороны России заявили, что демонтаж памятника Коневу нарушает обязательства Чехии

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Снятие муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады на административной территории этого района, нарушает международные договоренности Чехии. Об этом заявил в среду ТАСС представитель Министерства обороны РФ по военно-мемориальной работе в республике Алексей Трякин.

"То, что перенос памятника маршалу Коневу нарушил чешские законы, это уже внутренние дело данного государства. Пусть они [чешская сторона] сами решают, кто будет давать правовую оценку этому действию, но что военный памятник, который зарегистрирован в единой базе воинских захоронений Министерства обороны Чехии, содержится недостойно, к нему нет доступа, конечно же, нарушает международные договоренности, - отметил Трякин. - У нас традиционно была запланирована торжественно-траурная акция у этого монумента, который олицетворяет общую победу [стран Антигитлеровской коалиции] над фашизмом".

Представитель Минобороны РФ напомнил о наличии у маршала Конева высших государственных наград США, Великобритании, Франции, Чехословакии и других стран. "Этот факт говорит о мировом признании заслуг полководца", - подчеркнул Трякин.

Демонтаж памятника в Праге

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Отвечая на претензии российской стороны, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в воскресенье выразил убежденность в том, что республика не нарушила обязательств по действующим договорам с РФ, а также заверил, что страна "чтит всех павших воинов, которые участвовали в освобождении Чехословакии от нацистской оккупации".