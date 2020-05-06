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Песков: прекращение полномочий Назарбаевой является внутренним делом Казахстана

Пресс-секретарь главы государства добавил также, что никакого телефонного разговора президента Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым не было

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Прекращение полномочий депутата верхней палаты парламента Казахстана Дариги Назарбаевой является внутренним делом республики. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это абсолютно внутреннее дело нашего партнера Казахстана. Мы, безусловно, не считаем возможным каким-то образом это комментировать, ибо это не требует каких-то комментариев. Это внутреннее дело Казахстана", - заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что никакого телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в последние несколько дней не было. "Нет, не было", - сказал он.

Центральная избирательная комиссия Казахстана 4 мая приняла постановление о прекращении полномочий депутата Сената (верхней палаты парламента) республики Дариги Назарбаевой. Токаев 2 мая подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата Сената. Одновременно президент выразил Назарбаевой благодарность за активную и плодотворную работу на посту спикера верхней палаты.

56-летняя Назарбаева занимала должность председателя Сената с 20 марта 2019 года. Ранее она возглавляла комитет верхней палаты парламента по международным делам, обороне и безопасности. Депутатом Сената Назарбаева была назначена 13 сентября 2016 года. Она является старшей дочерью первого президента Казахстана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичПесков, Дмитрий СергеевичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыНазарбаева, Дарига Нурсултановна
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