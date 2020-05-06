Песков: Кремль не склонен полностью доверять опросам "Левада-центра" о рейтингах Путина

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Кремль не склонен полностью доверять опросам "Левада-центра" относительно рейтингов президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя опубликованное исследование центра, согласно которому в апреле рейтинг Путина снизился на несколько процентных пунктов по сравнению с мартом 2020 года.

"Насчет опросов "Левада-центра" мы неоднократно говорили, что у них существуют разные методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов", - сказал Песков. Он добавил, что "существуют и другие опросы, которые дают иную картину".