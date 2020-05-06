{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: Кремль не склонен полностью доверять опросам "Левада-центра" о рейтингах Путина

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "существуют и другие опросы, которые дают иную картину"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Кремль не склонен полностью доверять опросам "Левада-центра" относительно рейтингов президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя опубликованное исследование центра, согласно которому в апреле рейтинг Путина снизился на несколько процентных пунктов по сравнению с мартом 2020 года.

"Насчет опросов "Левада-центра" мы неоднократно говорили, что у них существуют разные методики. Мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов", - сказал Песков. Он добавил, что "существуют и другие опросы, которые дают иную картину".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Песков опроверг, что Путин критиковал Лукашенко за план провести парад Победы
Пресс-секретарь президента России назвал эту информацию "размышлениями на свободную тему"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС