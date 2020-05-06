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МИД РФ не оставит попыток освободить задержанных в Ливии россиян

Речь идет о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее и Самере Хасане Али Суэйфане

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МИД РФ намерен использовать все имеющиеся возможности, чтобы освободить российских граждан, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, задержанных в 2019 году в Ливии. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении министерства.

"МИД России продолжит настойчивые усилия по скорейшему и безусловному освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана и будет и далее использовать для этого все имеющиеся возможности и каналы соответствующего влияния на ливийские власти", - отметили в дипведомстве.

Министерство в течение нескольких лет настоятельно призывает российских граждан воздерживаться от посещения Ливии, а российские организации - от командирования туда своих сотрудников, поскольку риски, связанные с такими поездками, слишком велики и ничем не могут быть оправданы.

"Что касается конкретной истории с Максимом Шугалеем, вылетевшем в Ливию 14 марта 2019 года в сопровождении переводчика Самера Суэйфана для проведения опроса общественного мнения в рамках социологического исследования, то о его поездке и аресте в Триполи 17 мая 2019 года МИД России стало известно лишь спустя два месяца из сообщений СМИ", - пояснили на Смоленской площади.

5 июля 2019 года президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух российских сотрудников фонда - Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. По его словам, обоих обвиняют в якобы имевшем место вмешательстве в выборы. В настоящее время они находятся в тюрьме в пригороде Триполи. Фонд обратился в Следственный комитет России в связи с "незаконным задержанием в Ливии" двух его сотрудников.

В октябре минувшего года МИД сообщал, что РФ контактирует по вопросу задержанных россиян с ливийской стороной. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявлял, что Москва ведет активную работу, чтобы быстрее их освободить.

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