Лавров и глава МИД Британии выразили настрой на решение проблем в отношениях

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Великобритании Сергей Лавров и Доминик Рааб в телефонном разговоре в среду констатировали неудовлетворительное состояние двусторонних отношений и выразили настрой на решение проблем в прагматичном ключе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе Лондона. "В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, - отметили в российском министерстве иностранных дел. - Выражен обоюдный настрой на решение накопившихся проблем в прагматичном ключе, развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Лавров призвал рассматривать любые возникающие озабоченности без политизации, через профессиональный диалог на основе конкретных фактов".

Как указали в МИД РФ, "обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, включая сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис, а также работу Совета Безопасности ООН".

Лавров и Рааб также обменялись поздравлениями в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне. "Отмечен вклад стран-участниц антигитлеровской коалиции в борьбу с нацизмом. Подчеркнута необходимость использования опыта союзничества в мобилизации усилий мирового сообщества на противодействие современным глобальным вызовам, - продолжили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Особое внимание было уделено задачам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий".