МИД РФ осудил попытку высадки наемников в Венесуэле с целью совершения терактов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Попытка наемников вторгнуться на территорию Венесуэлы с целью совершения государственного переворота заслуживает решительного осуждения. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"С тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства", - отметили в дипведомстве. "Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны - и Венесуэла не исключение - столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех", - подчеркнули в министерстве. В МИД также обратили внимание на то, что, по данным правоохранительных органов Венесуэлы, в числе наемников были лица, связанные со спецслужбами США.

В МИД РФ также выразили сомнение по поводу утверждений американской стороны о непричастности США к этим событиям. "Уже не вызывают удивления факты, когда политическая зашоренность и зацикленность на задаче отстранения от власти законного президента Венесуэлы, фразеология из серии "все опции на столе" не позволяют некоторым странам реалистично оценить обстановку в новых мировых условиях", - говорится в комментарии. В то же время в МИД отметили, что организаторы провалившейся операции не пытались себя скрывать, подробно изложив детали своего плана журналистам, после чего в газете The New York Times появился подробный репортаж на эту тему.

В министерстве вновь отметили необходимость прямого диалога между венесуэльцами для политического урегулирования кризиса в стране, а также выразили поддержку предложению президента республики Николаса Мадуро заключить "большое гуманитарное соглашение" всех политических сил Венесуэлы.

"Будем и далее делать все необходимое, чтобы народ Венесуэлы имел возможность самостоятельно решать стоящие перед ним проблемы мирным путем, через широкий общенациональный диалог, без диктата, ультиматумов и санкций. Засылаемым извне наемникам, разумеется, не должно быть места на венесуэльской земле", - заключили в МИД.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, намеревавшихся осуществить в Боливарианской Республике государственный переворот. По утверждению Мадуро, среди наемников, осуществивших вторжение в страну, были американские граждане, которые являются сотрудниками службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что власти США разберутся в ситуации и позже "дадут знать" о результатах.