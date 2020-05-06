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Небензя раскритиковал призыв докладчика ООН к европейской интеграции Боснии и Герцеговины

Постпред России при ООН подчеркнул, что "в боснийском обществе нет консенсуса по этому вопросу"

ООН, 6 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил против призывов представителя ООН к евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины.

В своем докладе Совету Безопасности по видеосвязи в среду высокий представитель ООН по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко призвал власти Боснии и Герцеговины "выполнить свои обязательства по созданию мирного и жизнеспособного единого государства, которое неуклонно движется по пути евроатлантической интеграции".

"Высокий представитель никак не уполномочен пропагандировать европейскую или евроатлантическую интеграцию Боснии и Герцеговины и не должен нарушать свой мандат", - ответил на это российский постпред.

Небензя подчеркнул, что "в боснийском обществе нет консенсуса по этому вопросу". Вынуждены напомнить, что решения президента Боснии и Герцеговины должны основываться на консенсусе", - добавил он.

Теги
Босния и ГерцеговинаРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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