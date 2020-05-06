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Путин поручил проработать финансирование для строительства двух дамб в Кузбассе

Поручение должно быть исполнено в срок до 1 июня 2020 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Кемеровской области подготовить и представить до 1 июня предложения по выделению средств на строительство двух дамб в городах региона. Как сообщается в среду на сайте Кремля, поручение дано по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

В ходе совещания губернатор региона Сергей Цивилев попросил выделить федеральные средства на строительство дамб в городах Новокузнецке и Междуреченске, так как область не может выполнить эти работы за счет регионального бюджета.

"Правительству РФ подготовить совместно с правительством Кемеровской области - Кузбасса и представить предложения о финансировании мероприятий по строительству защитных дамб в городах Новокузнецке и Междуреченске", - говорится в перечне.

Поручение должно быть исполнено в срок до 1 июня 2020 года.

Кроме того, Путин поручил губернатору Кемеровской области совместно с МЧС России принять необходимые меры по поддержке граждан, пострадавших в результате пожара в селе Постниково Ижморского района в апреле 2020 года. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 мая 2020 года.

Аномальное для апреля потепление в Кузбассе до 30 градусов тепла при сильном порывистом ветре 23 апреля привело к повышенной пожароопасности. Пожар, возникший из-за возгорания сухой травы у трассы Томск - Мариинск, перешел на село Постниково, уничтожив 18 жилых домов, где проживали 45 человек. Также сгорел фельдшерско-акушерский пункт.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКемеровская область
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