МИД РФ: нападение на посольство Кубы в Вашингтоне произошло на фоне угроз со стороны США

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МИД РФ осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в Вашингтоне 30 апреля, оно произошло на фоне продолжающейся негативной риторики США в адрес правительства островного государства. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Возмущены совершенным 30 апреля вооруженным нападением на посольство Республики Куба в Вашингтоне", - отметили в дипведомстве. "Очевидно, что данное преступление произошло в систематически культивируемом в США климате угроз против правительства Кубы, которые продолжаются даже в условиях пандемии коронавируса. Не случайно в американских СМИ нападавший выставлен чуть ли не жертвой "кубинского режима", хотя ясно, что речь идет о совершенном им криминальном акте", - заявили в МИД.

На Смоленской площади также отметили, что ожидают от США скорейшего проведения исчерпывающего расследования инцидента. В комментарии также указывается на обязательство страны, принимающей на своей территории дипломатические представительства других государств, обеспечить их безопасность согласно международному праву.

Ночью 30 апреля мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили ранее в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска. Как сообщили ТАСС в столичной полиции, личность стрелявшего установлена, им оказался 42-летний житель Техаса Александер Аласо. Сейчас он помещен под стражу, ему предъявлены обвинения в "нападении с целью убийства".

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья квалифицировал обстрел здания посольства как террористический акт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования и призывает соблюдать обязательства по охране дипмиссии.

Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при предыдущей американской администрации во главе с экс-президентом Бараком Обамой.