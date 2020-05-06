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МИД РФ призвал постпреда США при ОБСЕ к сдержанности и профессионализму

В дипведомстве подчеркнули, что право представителей США высказывать свое мнение в рамках ОБСЕ не ставится под вопрос, хотя эта площадка уже давно используется американцами для "антироссийских выпадов"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МИД РФ призвал представителей США в международных организациях руководствоваться нормами дипломатии и не допускать безосновательной провокационной риторики. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ в связи с недавними заявлениями постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора в адрес России.

"С недоумением восприняли провокационные заявления постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилмора в ходе состоявшейся 29 апреля дискуссии на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене", - отметили в министерстве. "Призываем представителей США в профессиональной деятельности не забывать о базовых нормах дипломатии, да и просто элементарной этики, не скатываться к нотациям", - говорится в комментарии дипведомства.

В МИД указали, что Гилмор "не совладал с собственными эмоциями" и, увлекшись обвинениями в адрес России, попытался принизить значение принятого накануне совместного заявления президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа по случаю 75-летия встречи советских и американских войск на Эльбе. "В вольной интерпретации дипломата роль заявления была увязана с "требованием" к России выполнить ряд условий, чтобы заслужить благосклонное расположение США. В их числе - прекращение "интервенции на Украине" и прочие надуманные претензии, несостоятельность которых мы уже не раз комментировали", - пояснили на Смоленской площади.

В дипведомстве подчеркнули, что право представителей США высказывать свое мнение по различным темам в рамках ОБСЕ не ставится под вопрос, хотя эта площадка уже давно используется американцами для "антироссийских выпадов". "Со своей стороны продолжим последовательно и спокойно разъяснять нашу позицию", - заключили в МИД РФ.

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