Правительство рассмотрит третий пакет мер поддержки экономики и граждан

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Кабинет министров РФ соберется на очередное заседание в четверг, 7 мая. Предстоящее мероприятие пройдет под председательством исполняющего обязанности премьер-министра первого вице-премьера Андрея Белоусова. Эти обязанности президент Владимир Путин возложил на первого зампреда правительства на период болезни главы кабмина Михаила Мишустина, который 30 мая сообщил главе государства, что заразился коронавирусом и, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, вынужден соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Тогда же пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, рассказал журналистам, что следующее заседание правительства состоится по графику - 7 мая.

Третий пакет мер поддержки

На повестке дня - восемь вопросов. Ключевой темой станет рассмотрение нового законопроекта, направленного на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Как поясняется в материалах к заседанию, документ направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки субъектов экономической деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением инфекции.

Это будет уже третий пакет мер, разработанный в правительстве в период пандемии коронавируса. И, как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, "сумма поддержки будет увеличиваться". "Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ (Фонд национального благосостояния - прим. ТАСС) и осуществляем дополнительные заимствования. Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы, несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП", - заявил Силуанов.

28 апреля на совещании с главами регионов президент Путин поручил правительству подготовить такие меры, а позже Мишустин поручил внести проект этого документа в правительство к 5 мая. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ будет рассмотрен Думой 8 мая в приоритетном порядке.

Ранее кабмин уже принял два пакета мер поддержки населения и предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на 6-месячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Данный механизм заработал с 1 мая.

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка. Были увеличены и выплаты по больничным - они должны быть не меньше МРОТ.

Статус иностранцев и закон "О полиции"

Помимо этого министрам предстоит принять решение о том, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в регионах страны, в порядке, определяемом правительством. Такой подход направлен на защиту интересов российских регионов и страны в целом. Он позволит распределять квоту среди иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки в каждом конкретном регионе.

Еще одной ключевой темой станет рассмотрение предлагаемых изменений в закон "О полиции", которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов. Этот вопрос был перенесен с предыдущего заседания 30 апреля на 7 мая. Ранее ряд СМИ сообщили, что, в частности, планируется разрешить полицейским вскрывать машины для спасения граждан или оцеплять дома и прочие территории, если это поможет предотвратить преступление, а в оцепленной зоне досматривать граждан. Кроме того, полицейские смогут применять огнестрельное оружие, если злоумышленник попытается к нему прикоснуться при задержании или какими-либо действиями покажет, что собирается напасть на сотрудника.

Как уточняется в материалах к заседанию правительства, документ "направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию ее обязанностей и прав". Принятие законопроекта позволит повысить эффективность деятельности полиции при выполнении возложенных на нее задач по защите прав и законных интересов граждан, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, противодействию иным правонарушениям.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что правительственные поправки о расширении полномочий полиции должны пройти широкую общественную и парламентскую дискуссию, их нельзя рассматривать в период пандемии коронавируса и принимать "под шумок". Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь отметила, что "к подобным мерам нужно подходить очень аккуратно".

Помимо этого на повестку дня предстоящего заседания вынесены поправки в Налоговый кодекс, обеспечивающие права страхователей и застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, будет поднят вопрос об изменениях в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Также будут приняты решения о выделении Росавтодору из резервного фонда правительства 6 млн 850 тысяч рублей в 2020 году для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на реализацию региональной программы по проектированию, капитальному ремонту 166 км автомобильных дорог общего пользования регионального уровня, включая улично-дорожную сеть крымских муниципалитетов.

Российским авиакомпаниям предлагается в 2020 году из федерального бюджета предоставить субсидию в размере 23,4 млрд рублей на частичную компенсацию расходов в связи со снижением их доходов в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции. Сумму в размере до 522,6 млн рублей предлагается выделить на проведение научно-практических обучающих семинаров по охране здоровья матерей, новорожденных и детей в возрасте до пяти лет в рамках достижения разработанных Организацией Объединенных Наций Целей устойчивого развития.