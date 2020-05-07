Депутаты от ЛДПР вносят в Госдуму проект амнистии по ряду административных правонарушений

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов в четверг вносят в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии по ряду административных правонарушений. Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Текст распространила пресс-служба одного из авторов, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Согласно пояснительным материалам, парламентарии предлагают провести амнистию не только в связи с 75-летием Победы, но и "в целях смягчения негативных социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Проектом постановления "предлагается в качестве особой меры поддержки объявить амнистию в отношении граждан РФ, совершивших незначительные административные правонарушения".

Всего предлагается освободить от административного наказания граждан, совершивших правонарушения, указанные в 58 статьях Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). "К таким административным правонарушениям относятся: мелкое хищение, безбилетный проезд, нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа, нарушение правил охоты и рыбалки, правил регистрации по месту пребывания или месту жительства и другие", - говорится в пояснительной записке.

В частности, в ЛДПР считают необходимым на фоне введенных ограничений в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции освободить от ответственности граждан РФ за совершение таких административных правонарушений, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, невыполнение в срок законного предписания надзорных органов, нарушение сроков регистрации и перерегистрации оружия, сроков постановки его на учет и др.

Амнистия предусмотрена и для нарушителей правил дорожного движения, если их действия не повлекли большую общественную опасность. При этом освобождение от ответственности не затронет тех, кто управлял автомобилем в нетрезвом виде, позволил сесть за руль своей машины нетрезвому водителю, не стал проходить медицинское освидетельствование, незаконно установил специальные знаки или "мигалки". Амнистия не коснется лиц, управлявших неисправным авто, пешеходов или водителей, создавших помехи для движения транспорта, а также виновников ДТП с легкими и средними травмами у потерпевших.

Проект постановление предусматривает не только освобождение от ответственности, но и прекращение начатого производства. Постановление должно вступить в силу со дня опубликования и подлежит исполнению в течение шести месяцев. В пояснительной записке авторы указывают, что традиционно амнистия объявляется по статьям Уголовного кодекса. Однако, статьи 24.5 и 31.7 КоАП РФ "предусматривают механизм освобождения от наказания лиц, совершивших административные правонарушения, путем издания акта амнистии". "Однако, данный механизм до настоящего времени не применялся", - констатируют разработчики.

Об амнистии

Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил ТАСС, что Госдума не готовит проведение амнистии, ее не ожидается, заметив, что в целом не поддерживает ее регулярное проведение.