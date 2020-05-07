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Пандемия коронавируса нового типа
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Нарышкин: РФ и КНР против попыток использовать пандемию для сведения политических счетов

Россия и Китай последовательно придерживаются принципам международной солидарности, отметил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Москва и Пекин выступают против попыток использовать ситуацию с коронавирусом для сведения политических счетов. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"История учит нас, сколь важно сохранять единство перед лицом подобных глобальных угроз. Осознавая свою ответственность, Россия и Китай последовательно придерживаются принципам международной солидарности и отвергают любые попытки использовать пандемию для сведения политических счетов, тем более задним числом", - сказал он.

"В те дни, когда миллионы людей по всему миру сталкиваются с бедой, сеять рознь между народами безнравственно", - подчеркнул Нарышкин.

Лишь доверие и взаимопомощь позволят преодолеть последствия коронавирусной инфекции и сохранить стабильность в мире, убежден директор СВР. "Надеюсь также, что победа над пандемией, которую мы без сомнения одержим, как и победа над фашизмом в свое время, позволит человечеству извлечь необходимые уроки и избегать подобных кризисов в будущем", - отметил он.

Роль России и КНР во Второй мировой войне

Советский Союз и Китай заплатили самую высокую цену за победу во Второй мировой войне, любые попытки принизить вклад России и КНР в победу не только лживы, но и преступны, заявил Нарышкин.

"Советский Союз и Китай заплатили самую высокую цену за победу во Второй мировой войне. Память о колоссальных жертвах побуждает нас высоко ценить мир и твердо стоять на страже исторической правды, - сказал Нарышкин. - Убежден, что любые попытки принизить вклад России и Китая в Победу над антигитлеровской коалицией не просто лживы, а преступны".

Столь же категорично, подчеркнул председатель РИО, неприемлем нацизм, "в какие бы одежды его не пытались рядить".

Площадки ООН

Структуры ООН остаются наиболее универсальными и легитимными площадками для решения ключевых проблем глобальной безопасности, заявил Нарышкин.

"Архитектура международной безопасности, безусловно, должна совершенствоваться. Однако площадке ООН по-прежнему нет альтернативы ни по легитимности, ни по универсальности", - сказал он.

Как напомнил Нарышкин, чтобы "дать ответы на многочисленные вопросы, связанные со стратегической стабильностью", президент России Владимир Путин предложил провести встречу глав государств - постоянных членов Совбеза ООН.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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