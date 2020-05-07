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Партия роста проведет расширенное онлайн-заседание своих руководящих органов

Заместитель председателя партии Виктор Звагельский указал на обострение ситуации с частным бизнесом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Партия роста получила отказ Министерства юстиции РФ на просьбу о проведении партийного съезда онлайн в условиях пандемии коронавируса, однако планирует организовать в интернете расширенное заседание федерального политсовета и генерального совета. Об этом сообщила пресс-служба партии в четверг.

"Министерство юстиции России направило председателю Партии роста Борису Титову официальный отказ на письмо с просьбой рассмотреть возможность проведения очередного партийного съезда в режиме онлайн - с учетом пандемии коронавируса в стране", - говорится в сообщении.

По данным партии, "отказ Минюста мотивируется тем, что в уставе партии отсутствуют положения, регулирующие проведение съезда в дистанционном формате и обеспечивающие соблюдение предусмотренной действующим законодательством РФ процедуры тайного голосования при формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов".

Заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский отметил, что запрет на проведения съезда "не означает запрета на другую онлайн-активность". "Нам нужно решать не только и не столько организационные, сколько сутевые вопросы. Ситуация с частным бизнесом обострена настолько, что мы не можем не реагировать на запросы. Поэтому в 20-х числах проведем в интернете открытое расширенное заседание двух наших коллегиальных органов управления - федерального политсовета и генерального совета", - заключил он.

Титов 9 апреля направил министру юстиции Константину Чуйченко и председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой письма с просьбой рассмотреть возможность проведения очередного партийного съезда в режиме онлайн. Ранее проведение съезда было запланировано на 21 марта, однако решением федерального политсовета партии съезд был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. В ЦИК пояснили ТАСС, что вопрос правомочности проведения съезда в онлайн-формате находится в компетенции Министерства юстиции РФ.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин АнатольевичТитов, Борис ЮрьевичПамфилова, Элла Александровна
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