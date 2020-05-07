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Белоусов провел свое первое заседание кабмина в роли и.о. премьера

Заседание кабмина впервые за несколько лет состоялось без открытых для СМИ выступлений

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Заседание правительства России под руководством и.о. премьер-министра - первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова в четверг прошло без открытых для СМИ выступлений.

Это было первое заседание кабмина под руководством Белоусова, который с 30 апреля исполняет обязанности премьера на время болезни главы правительства Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом. Выступления с этого мероприятия не транслировались, по его итогам пресс-службой кабмина был опубликован пресс-релиз о рассмотренных вопросах.

Заседания правительства в последние годы традиционно проводятся, за редким исключением, по четвергам каждую рабочую неделю. Как правило, в пресс-центр правительства и на телеканал "Россия-24" транслируется вступительное слово премьера, в ряде случаев в открытом для СМИ режиме заслушивается также тот или иной вопрос. Оставшаяся повестка рассматривается в закрытом режиме.

В среду Белоусов в статусе и.о. премьера провел совещание с вице-премьерами и заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Оба этих мероприятия также прошли в закрытом для прессы режиме, по их итогам был опубликован пресс-релиз.

В последнее время, в связи с мерами по борьбе с эпидемией, публичные мероприятия правительства РФ проводились в режиме видеоконференцсвязи и транслировались по ТВ.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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