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Страны СНГ заявили в ОБСЕ о недопустимости мировой войны

Дипломаты призвали решительно противостоять реабилитации идеологии нацизма

ВЕНА, 7 мая. /ТАСС/. Уроки Второй мировой войны должны быть моральным ориентиром для прогрессивного человечества и служить предостережением о недопустимости возникновения новой мировой войны, которая может стать последней для человечества. Об этом говорится в совместном заявлении постоянных представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также Сербии при ОБСЕ, распространенном на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации в Вене по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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"Призываем мировое сообщество решительно противостоять реабилитации идеологии нацизма, пропаганде расизма, экстремизма, ненависти на этнической, расовой и религиозной основе, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех ее формах и проявлениях. Уроки той страшной [Второй мировой] войны должны оставаться для всего прогрессивного человечества моральным ориентиром и движущей силой. Это также предостережение о недопустимости возникновения новой мировой войны, которая может стать для человечества последней, - говорится в заявлении. - Отмечаем объединительный потенциал этой темы и необходимость ее дальнейшего закрепления в повестке дня ОБСЕ. Выступаем за широкий международный диалог на основе равноправия и взаимоуважения в целях укрепления системы международной безопасности и доверия".

Как отмечается, Вторая мировая война стала страшной трагедией, унесшей десятки миллионов жизней по всему миру, крупнейшей гуманитарной катастрофой в истории человечества. "Мы отдаем дань памяти всем погибшим в борьбе с германским нацизмом, его союзниками и пособниками, совершившими тягчайшие преступления: участникам боевых действий государств антигитлеровской коалиции, партизанам и подпольщикам, жертвам Холокоста, нацистского плана "Ост" по уничтожению населения Восточной Европы и СССР", - подчеркнули дипломаты. Дипломаты также указали на огромное историческое значение великой Победы для формирования принципов международного права и недопущения серьезных угроз и вызовов безопасности, роста проявлений нацистской идеологии, экстремизма и ксенофобии.

Беречь правду

Постпреды Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии считают особенно важным беречь историческую правду о Второй мировой войне, не допускать пересмотра ее правовых итогов, в том числе с учетом целей и принципов Устава ООН и решений Международного военного трибунала в Нюрнберге. Они также признают значение Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года в качестве важного международного инструмента.

"Вместе с тем такая правда начинает забываться, а нередко и искажаться в угоду политической конъюнктуре. Уничтожаются памятники воинам-освободителям, насаждаются неонацистские взгляды и праворадикальные идеи. <...> Поэтому важно ответственно подходить к выполнению обязательств по сохранению мемориалов, памятников, памятных знаков и кладбищ воинов, погибших за освобождение стран Европы и Азии", - говорится в заявлении.

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РоссияСотрудничество в рамках СНГ75-летие Победы
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