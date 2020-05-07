Яровая заявила, что в Балтии используют тему фальсификации истории в политических целях

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Заявление президентов Литвы, Латвии и Эстонии о недопустимости фальсификации истории содержит искажение фактов о Второй мировой войне, оно будет использоваться ими в политических целях. Такое мнение в четверг журналистам выразила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Такое впечатление, что руководители Латвии, Литвы и Эстонии сделали заявление, чтобы сфабриковать себе на будущее алиби в оправдании русофобии", - сказала она. По ее словам, очевидно, что лидеры трех стран "хотят в дальнейшем использовать свое заявление, несмотря на его лживость и ничтожность, как аргумент для продвижения своих политических амбиций, для чего, в их понимании, все средства хороши".

"Для будущего мира и безопасности подобного рода заявления наносят прямой вред и на корню дискредитируют искренность миролюбивых намерений политиков стран-заявителей", - подчеркнула Яровая.

Анализируя текст заявления, депутат заметила, что "прибалтийские лидеры начали на редкость прилично, а закончили, к сожалению, традиционно трагикомично и истерично". "В первых двух абзацах им удалось сохранить адекватность изложения в том, что они чтят память всех жертв и самопожертвование всех союзников, то есть и советского солдата тоже. А после мы видим хронические искажения", - констатировала вице-спикер.

Она указала на то, что в заявлении умалчивается факт того, что страны - союзники антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритания и США) принимали активное участие в устройстве миропорядка после Второй Мировой войны, формировании ООН и работе Нюрнбергского трибунала.

Кроме того, в заявлении не говорится о том, что "Эстония и Латвия подписали с Германией пакты о ненападении раньше пакта Молотова - Риббентропа". "И что уже на следующий день после подписания договоров о ненападении посланники Латвии и Эстонии были приняты Гитлером и обсудили сотрудничество в экономической сфере", - добавила Яровая, заметив, что "страны Прибалтики первыми прославились в реабилитации нацизма и его пособников, в сносе памятников воинам-победителям".

Депутат выразила уверенность в том, что народы стран Прибалтики помнят об участии в войне с фашизмом всего многонационального населения СССР. "Общая память и благодарность наших народов неподвластны никаким заведомо недобросовестным заявлениям", - резюмировала Яровая.

Заявление лидеров стран Балтии

В заявлении повторяется традиционная позиция прибалтийских стран относительно истории Второй мировой войны. В частности, по мнению глав трех государств, завершение боевых действий не стало "символом победы для многих стран Центральной и Восточной Европы", поскольку "один тоталитарный режим сменился другим", а окончанием Второй мировой войны для Прибалтики "можно считать вывод российских войск после восстановления независимости в 1990-1991 годах". Кроме того, в заявлении осуждается пакт Молотова - Риббентропа вместе с его секретными протоколами.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии подчеркнули, что события Второй мировой войны подвергаются фальсификации "некоторыми странами", выступили против "попыток вновь разделить Европу и весь мир на сферы влияния", а также повторили, что основой коллективной обороны прибалтийских республик остается НАТО.