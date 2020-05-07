{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вторая мировая война

Яровая заявила, что в Балтии используют тему фальсификации истории в политических целях

Такие заявления наносят прямой вред миру и безопасности, считает вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Заявление президентов Литвы, Латвии и Эстонии о недопустимости фальсификации истории содержит искажение фактов о Второй мировой войне, оно будет использоваться ими в политических целях. Такое мнение в четверг журналистам выразила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Такое впечатление, что руководители Латвии, Литвы и Эстонии сделали заявление, чтобы сфабриковать себе на будущее алиби в оправдании русофобии", - сказала она. По ее словам, очевидно, что лидеры трех стран "хотят в дальнейшем использовать свое заявление, несмотря на его лживость и ничтожность, как аргумент для продвижения своих политических амбиций, для чего, в их понимании, все средства хороши".

"Для будущего мира и безопасности подобного рода заявления наносят прямой вред и на корню дискредитируют искренность миролюбивых намерений политиков стран-заявителей", - подчеркнула Яровая.

Анализируя текст заявления, депутат заметила, что "прибалтийские лидеры начали на редкость прилично, а закончили, к сожалению, традиционно трагикомично и истерично". "В первых двух абзацах им удалось сохранить адекватность изложения в том, что они чтят память всех жертв и самопожертвование всех союзников, то есть и советского солдата тоже. А после мы видим хронические искажения", - констатировала вице-спикер.

Она указала на то, что в заявлении умалчивается факт того, что страны - союзники антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритания и США) принимали активное участие в устройстве миропорядка после Второй Мировой войны, формировании ООН и работе Нюрнбергского трибунала.

Кроме того, в заявлении не говорится о том, что "Эстония и Латвия подписали с Германией пакты о ненападении раньше пакта Молотова - Риббентропа". "И что уже на следующий день после подписания договоров о ненападении посланники Латвии и Эстонии были приняты Гитлером и обсудили сотрудничество в экономической сфере", - добавила Яровая, заметив, что "страны Прибалтики первыми прославились в реабилитации нацизма и его пособников, в сносе памятников воинам-победителям".

Депутат выразила уверенность в том, что народы стран Прибалтики помнят об участии в войне с фашизмом всего многонационального населения СССР. "Общая память и благодарность наших народов неподвластны никаким заведомо недобросовестным заявлениям", - резюмировала Яровая.

Заявление лидеров стран Балтии

В заявлении повторяется традиционная позиция прибалтийских стран относительно истории Второй мировой войны. В частности, по мнению глав трех государств, завершение боевых действий не стало "символом победы для многих стран Центральной и Восточной Европы", поскольку "один тоталитарный режим сменился другим", а окончанием Второй мировой войны для Прибалтики "можно считать вывод российских войск после восстановления независимости в 1990-1991 годах". Кроме того, в заявлении осуждается пакт Молотова - Риббентропа вместе с его секретными протоколами.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии подчеркнули, что события Второй мировой войны подвергаются фальсификации "некоторыми странами", выступили против "попыток вновь разделить Европу и весь мир на сферы влияния", а также повторили, что основой коллективной обороны прибалтийских республик остается НАТО.

Теги
Яровая, Ирина АнатольевнаВторая мировая война
Реклама на ТАСС
Правительство России расширило функционал сервиса с мерами поддержки граждан и бизнеса
Система подскажет, какую помощь может получить гражданин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС