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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин обсудил с президентом Казахстана координацию борьбы с коронавирусом

Главы государств также поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

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"Обсуждались предпринимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями, - говорится в сообщении. - Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере".

"Главы государств тепло поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - отметили в Кремле. - Подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм".

В разговоре, который состоялся по инициативе казахстанской стороны, лидеры условились о продолжении контактов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия коронавируса нового типа
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