Путин обсудил с президентом Казахстана координацию борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Казахстана: отрицать роль СССР в Победе — значит идти против истины

"Обсуждались предпринимаемые в России и Казахстане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями, - говорится в сообщении. - Отмечена важность дальнейшей плотной координации действий в этой сфере".

"Главы государств тепло поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - отметили в Кремле. - Подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм".

В разговоре, который состоялся по инициативе казахстанской стороны, лидеры условились о продолжении контактов.