{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший зампред правительства Саратовской области назначен врио главы Энгельсского района

Конкурс по подбору кандидатур на должность главы района пройдет 2 июня

САРАТОВ, 7 мая. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы Энгельсского района Саратовской области стал Александр Стрельников, который накануне покинул пост заместителя председателя регионального правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

Дмитрий Тепин, возглавлявший Энгельсский район Саратовской области чуть менее года, 6 мая подал заявление об отставке по собственному желаю. На своей странице в Instagram Тепин разместил обращение к жителям, где поблагодарил их за доверие и отметил, что в районе остается ряд проблем, но при этом удалось заложить "хороший фундамент для их решения".

"Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 7 мая на внеочередном заседание приняло решение о досрочном прекращении полномочий главы района Тепина и о временном возложении полномочий главы района на Стрельникова", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что собранием депутатов также был объявлен конкурс по подбору кандидатур на должность главы Энгельсского района, конкурс назначен на 2 июня 2020 года.

Стрельников Алексей Владимирович родился в 1967 году в селе Липовка Энгельсского района Саратовской области. С 2004 года по 2006 год работал в управлении сельского хозяйства администрации Энгельсского муниципального образования Саратовской области. 11 октября 2017 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Италии обстановку с коронавирусом
Итальянская сторона готова помочь России в борьбе с коронавирусом при необходимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС