Бывший зампред правительства Саратовской области назначен врио главы Энгельсского района

САРАТОВ, 7 мая. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы Энгельсского района Саратовской области стал Александр Стрельников, который накануне покинул пост заместителя председателя регионального правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

Дмитрий Тепин, возглавлявший Энгельсский район Саратовской области чуть менее года, 6 мая подал заявление об отставке по собственному желаю. На своей странице в Instagram Тепин разместил обращение к жителям, где поблагодарил их за доверие и отметил, что в районе остается ряд проблем, но при этом удалось заложить "хороший фундамент для их решения".

"Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 7 мая на внеочередном заседание приняло решение о досрочном прекращении полномочий главы района Тепина и о временном возложении полномочий главы района на Стрельникова", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что собранием депутатов также был объявлен конкурс по подбору кандидатур на должность главы Энгельсского района, конкурс назначен на 2 июня 2020 года.

Стрельников Алексей Владимирович родился в 1967 году в селе Липовка Энгельсского района Саратовской области. С 2004 года по 2006 год работал в управлении сельского хозяйства администрации Энгельсского муниципального образования Саратовской области. 11 октября 2017 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области.