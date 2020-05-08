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Посол России заявил, что официальный визит Путина в Китай может состояться в сентябре

Андрей Денисов сообщил, что пока эти планы в силе

ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Китай может состояться в сентябре 2020 года. Об этом в пятницу в беседе с российскими журналистами заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов.

"Вы знаете, по графику намечено в двадцатых числах июля проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Санкт-Петербурге, а на начало осени мы в самом предварительном порядке с нашими китайскими партнерами обсуждали возможность проведения официального визита нашего главы государства в Китай", - указал он.

"Пока не начались эти события [пандемия], в нашем плане в сугубо предварительном порядке без определения дат имелось понимание о возможности проведения официального визита главы российского государства в Китай где-то в сентябре. Обмены между нашими руководителями довольно активны - у нас идет по четыре-пять встреч в год как в наших странах - в России и в Китае, - так и в третьих государствах на международных мероприятиях. Но обязательно каждый год бывает один государственный или официальный визит", - добавил Денисов.

"Все это пока в силе, с повестки дня не снимается. А насколько удастся реализовать - это мы пока сказать не можем, но подготовка в любом случае идет, потому что, собственно, вся наша работа - это и есть подготовка к такого рода визитам", - добавил дипломат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
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